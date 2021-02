Model Elsa Hosk (32) deelt haar rauwe bevallingsverhaal

Iedereen die een blik werpt op het Instagramaccount van model Elsa Hosk ziet een buitenaards mooie vrouw die meer iets wegheeft van een engel die gevangen zit op Instagram dan een echt mens. Des te verfrissender dat uitgerekend zij haar bevallingsverhaal deelt zonder het mooier te maken dan het is.

Terwijl sommige vrouwen bevallen vergelijken met een spirituele ervaring, is het voor heel veel vrouwen ook simpelweg een kwestie van overleven. Omdat je dat rauwe, eerlijke verhaal alleen van vriendinnen hoort (en dan soms nog niet eens), vond Elsa het belangrijk ook de andere kant van die ogenschijnlijk perfecte zwangerschap te laten zien. In zes foto’s deelt ze haar ‘birth essay’.

Amper geslapen

Het model schrijft hoe ze van tevoren met haar man Tom een bevallingsplan had gemaakt. Ze wilde graag een doula, een verloskundige en een hypnobirth-bevalling in het water. ‘Ik heb me altijd getroost gevoeld door water. Wanneer ik me verdrietig, overstuur of gestrest voelde, was het bad mijn plek.’ In de daarop volgende post schrijft Elsa dat haar weeën al een paar dagen voor de bevalling begonnen. ‘Omdat ik er iedere tien minuten wakker van werd, heb ik twee nachten amper geslapen.’ Uiteindelijk besloot ze een acupuncturist erbij te halen om de bevalling op te wekken.

Twijfel

Haar vliezen braken, maar de tijd om te persen was nog lang niet aangebroken. Ze omschrijft hoe ze onder een warme douche staat en tussen de weeën door probeert te liggen, en tijdens een wee moet staan en zich ergens aan vastklampt om er doorheen te komen. ‘Ik weet nog dat ik me zo verslagen voelde dat ik haar toen nog door mijn geboortekanaal moest persen. Ik had het idee dat ze er nooit uit zou komen. Ik begon te twijfelen of ik dit wel kon, het vol zou houden, haar eruit zou krijgen.’

Ergste pijn ooit

Ze verhuist op aanraden van de verloskundige naar het bed, waar haar ontsluiting eindelijk genoeg is. Ze omschrijft wat ze voelt als ‘de ergste pijn, angst en het duister dat ik ooit ervaren heb’. ‘Ik voelde me een dier.’ Elsa en het team om haar heen zijn twee uur lang aan het persen toen het hoofdje eruit kwam. ‘Lichaamsvloeistoffen zijn overal en ze poept over me heen terwijl ze naar mijn tepel zoekt. De ergste pijn die ik ooit heb gevoel is vergeten en ik voel me overweldigd met liefde, trots en geluk.’

Lof

Elsa kan met haar openhartige verhaal rekenen op veel lof. Begrijpelijk, want tussen de gelukzalige beelden op Instagram horen we maar weinig vrouwen die vertellen over een zware bevalling en dat zo’n bevalling lang niet altijd verloopt als je hoopt. De ervaring van een andere vrouw kan helpen als je zelf voor de eerste keer gaat bevallen. Niet om je bang te maken, maar om te weten dat een allesbehalve perfecte bevalling geen falen is – en op z’n eigen manier perfect is.

