Modeontwerper Alexander Wang beschuldigd van seksueel misbruik

Modeontwerper Alexander Wang wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Het model Owen Mooney deelt zijn verhaal in de hoop dat het andere slachtoffers ook de moed geeft hun ervaringen met Wang te delen.

Het verhaal kwam aan het licht via de Instagramaccounts van @DietPrada en @s-tmodelmanagement. Zij stellen zich op als een soort waakhond van de mode-industrie en zijn begonnen met het delen van, vooral anonieme, accounts die Alexander Wang beschuldigen van misbruik.

‘Hand in mijn kruis’

In een van die posts doet Owen Mooney zijn verhaal in een openhartige TikTok-video. Hij ontmoette de designer in een drukke club in New York in 2017. ‘Op een gegeven moment stond ik daar alleen en de man naast me maakte duidelijk gebruik van het feit dat niemand daar een kant op kon. Hij begon me aan te raken. Hij ging met zijn handen langs mijn been en mijn kruis, en ik bevroor volledig omdat ik zo geschokt was. Ik keek naar links om te zien wie het was, en toen zag ik deze hele beroemde modeontwerper. Ik kon gewoon niet geloven dat hij het was die dit had gedaan. Toen was ik nog geschokter. Het was echt fucked up‘, aldus Mooney.

Hoewel het model zijn naam niet noemde, dook die naam wel op in een reactie tussen de comments. In een volgende TikTok-video noemt hij Wang wel bij naam. ‘Die reactie verbaasde me, want het klopte. Blijkt dat Alexander Wang een ongelooflijk seksueel roofdier is en dat er nog veel meer mensen zijn wie hij dit aandeed. In dat geval moet hij worden blootgesteld.’

Jarenlange geruchten

Volgens het account S-t Model Management gaan geruchten over Wang al jaren de ronde. Het account wil dat die geruchten niet meer onder het tapijt worden geveegd. Op die oproep volgden vooral veel anonieme accounts die onder meer claimen dat Wang Molly (een soort MDMA, red.) in drankjes deed en mensen vasthield in zijn hotelkamer.

The Model Alliance gaat alvast vierkant achter de slachtoffers staan. ‘Wij zijn solidair met degenen die beschuldigen van seksueel misbruik aan het adres van Alexander Wang hebben gedeeld. Laten we helder zijn: het gebrek aan transparantie in de modewereld maakt alle modellen kwetsbaar, ongeacht geslacht of genderidentiteit.’

Machtsmisbruik

Ondertussen hoopt Mooney dat nog meer slachtoffers uit de anonimiteit willen stappen. ‘Mijn gezicht is nu verbonden aan dit nieuws, maar ik wil er zijn voor de slachtoffers die misschien iets veel ergers meemaakten dan ik. Ik wil dat zij de moed voelen om naar voren te stappen en hun waarheid te vertellen in een industrie die is geworteld in seksueel geweld, met heel veel mensen die hun macht misbruiken en dit soort gewelddadig gedrag vertonen.’

Alexander Wang heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

Bron: People | Beeld: Brunopress