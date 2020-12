Moeder (61) werpt zich op als draagmoeder voor haar zoon

Een familie uit Nebraska heeft het concept ‘modern family’ naar en heel nieuw level getild. Toen Cecile Eledge de vriend van haar zoon Matthew ontmoette, grapte ze meteen al dat zij wel draagmoeder kon zijn mocht het stel ooit een kind willen. Dat geintje werd twee jaar later werkelijkheid.

Cecile beviel op 61-jarige leeftijd van Uma Louise. Het meisje is haar kleindochter, want Uma is de dochter van zoon Matthew en schoonzoon Elliot Dougherty. Een bijzonder verhaal dat begon met een running gag in de familie.

Onbaatzuchtig

Dat eerste grapje bleek dus wel degelijk een kern van waarheid te bevatten. ‘Het leek een heel mooi idee van haar kant’, zegt schoonzoon Elliot. ‘Ze is een heel onbaatzuchtige vrouw.’

Baby Uma:

En dus overwogen hij en vriend Matthew het draagmoederschap van hun (schoon)moeder toch als een serieuze optie toen ze tegenover de vruchtbaarheidsarts zaten. Moeder Cecile ging mee voor een afspraak en onderzoeken en bleek ondanks haar zestig lentes een geschikte kandidaat. ‘Ik leef heel gezond. Er was geen enkele reden tot twijfel waarom ik niet de baby zou kunnen dragen.’

Zus levert het eitje

Het verhaal wordt nog specialer, want terwijl schoonzoon Elliot het zaad leverde, leverde Ceciles dochter (en dus Elliots schoonzus) Lea het eitje. Het enige moment waarop Ceciles leeftijd haar toch een beetje in de weg zat, was het moment waarop ze de zwangerschapstest wilde aflezen. ‘Niet zwanger’, dacht ze toen ze teleurgesteld een streepje zag. Toen haar zoon een dag later kwam, zag hij echter toch echt twee roze streepjes. ‘Dat was een heel gelukkig moment’. Uiteraard worden er nog steeds grappen gemaakt over Ceciles leesbril. ‘Ze ziet niks, maar ze kan wel bevallen.’

Hindernissen

Toch is er ook veel onbegrip in de omgeving. Zo heeft Cecile een eindeloze strijd geleverd met haar verzekeringsmaatschappij die de kosten van de behandeling alleen wilde dekken als ze zou bevallen van haar eigen kind. Door een wet die de vrouw die bevalt automatisch aanwijst als de moeder, staat op Uma’s geboortecertificaat naast Matthew en Elliot ook Cecile aangeduid als ouder.

‘Dit is maar een klein, subtiel voorbeeld van de hindernissen die ons in de weg zijn gelegd’, vertelt Matthew. Toch is hij vooral razend trots op zijn familie. ‘We hebben altijd geweten dat we hierin uniek waren en outside the box moesten denken.’

