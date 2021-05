Zo ben je er op Moederdag voor de moeder die haar kind is verloren

Voor heel veel vrouwen is Moederdag helemaal geen dag waarop ze zich omwentelen in liefde. Niet alleen als je zelf verdrietig genoeg geen moeder meer hebt. Als je een kind hebt verloren, kunnen de alom gedeelde liefdesbetuigingen van kinderen aan hun moeders ook behoorlijk confronterend zijn. De vriendin die dit heeft doorgemaakt, kan juist dan wel wat extra steun gebruiken.

Beelden van dolgelukkige gezinnen waarin de moeder wordt aanbeden kunnen je een heel eenzaam gevoel geven als je een kind (om wat voor reden dan ook) bent verloren. Als je bevriend bent met iemand die een kind is verloren of een miskraam heeft gehad, is het misschien moeilijk om te bedenken wat je kunt zeggen om te laten weten dat je meeleeft.

Empathie tonen

Iedereen – hoe oud of jong je ook bent, moeder of niet – heeft een ander gevoel bij Moederdag. Er bestaat dus geen ‘one size fits all’-oplossing voor iedere moeder die een kind is verloren. Door gevoelig te zijn en empathie te tonen, kom je op deze dag al een eind. Dit zijn acht verschillende manieren om er te zijn voor alle vrouwen die een kind zijn verloren en voor wie Moederdag bepaald geen vrolijke, onbezorgde dag is.

1. Erken haar pijn

Het lijkt de makkelijkste oplossing om het er niet over te hebben of haar deze dag met rust te laten, maar direct zijn is in dit geval juist fijn. Erken dat dit een moeilijke dag voor haar is. Negeer het niet, en doe niet alsof er niks aan de hand is. Alleen al een kaartje sturen, kan helpen. Dat geldt voor moeders die recent een kindje hebben verloren, maar ook voor moeders die hun kind al jaren moeten missen. De pijn dragen ze nog iedere dag met zich mee.

2. Accepteer haar rouw voor wat het is

Alle moeders zijn anders en hun reactie op rouw is dat ook. De een wil er graag over praten, de ander stort zich liever op een activiteit. De manier waarop iemand rouwt, zegt niets over hoeveel diegene van het overleden kind hield. Sommige vrouwen willen het misschien helemaal niet over Moederdag hebben, anderen willen die dag juist iets speciaals doen. Wat werkt voor de ander, hoeft niet te werken voor de ander. Maak dus geen aannames over wat ze die dag wel of niet zou willen.

3. Laat haar praten als ze wil praten

Een verhaal vertellen over haar kind kan voor veel moeders juist heel sterk voelen. Een verhaal delen kan een mooie manier zijn om pijn om te zetten in een warme herinnering. Met 1 op de 5 zwangerschappen die eindigt in een miskraam en 1 op de 160 zwangerschappen die eindigen in een stilgeboorte, zijn er een hoop verhalen om te vertellen. Juist op Moederdag willen veel vrouwen daar graag over praten.

Misschien voelt het ongemakkelijk, maar door er te zijn en te luisteren, werk je je er doorheen. Veel mensen vinden het moeilijk om over rouw te praten, maar je kunt er beter een beetje onhandig in zijn en iemands gevoel erkennen dan het onderwerp volledig links laten liggen.

4. Respect haar rituelen

Sommige moeders die een kind zijn verloren, hebben een eigen ritueel bedacht op Moederdag. Ze steken een kaarsje aan, zijn een paar minuten stil of maken een lange wandeling. Vraag je vriendin of ze deze dag op een bepaalde manier wil markeren en vraag of ze het fijn vindt als je erbij bent. Dat kan ook via Zoom of FaceTime als elkaar fysiek zien geen optie is.

5. Vraag hoe ze zich voelt

Een kind verliezen komt, hoe cru ook, met sociale verwachtingen. Veel mensen gaan ervan uit dat ze zich dan wel ‘zo en zo’ zal voelen. Laat je vriendin daar zelf op haar eigen manier over vertellen. Vraag liever hoe het gaat in plaats van te zeggen: ‘Je zal je wel rot voelen’. Luister vervolgens naar haar antwoord.

6. Toon je oprechte medeleven

Wat je ook doet: blijf weg van clichématige dooddoeners. Zeg niet dat iets zo had moeten zijn, of dat ze nu in ieder geval weet dat ze zwanger kan worden. Laat haar praten als je twijfelt over je woorden en luister actief. Reageer actief, ook al laat je het praten voor het grootste gedeelte aan haar over.

7. Denk goed na over een activiteit

Misschien vindt je vriendin het wel fijn om haar zinnen te verzetten en vraagt ze jou iets te plannen. Denk dan van tevoren goed na over waar jullie naartoe gaan. Een high tea op een terras tussen stralende moeders, dochters en zonen is geen goed plan. De natuur in is altijd een goed idee. Maak een strand- of boswandeling; neem haar ergens naartoe waar ze niet getriggerd wordt door spelende kinderen. Door zo’n dag te organiseren, voelt je vriendin zich waarschijnlijk enorm gesteund. Als elkaar zien niet lukt, kun je ook iets anders verzinnen: samen een online yogales volgen of tegelijkertijd een film kijken en becommentariëren via WhatsApp, bijvoorbeeld.

8. Let op haar aanwijzingen

Zit je vol ideeën? Laat het aan de moeder over wat ze die dag wil doen. Vraag of er iets is wat zij graag wil doen. Als ze niet in de mentale staat is om iets te bedenken, kom dan met iets wat niet al te opdringerig is. Stuur een kaartje, trakteer haar op carrot cake van het koffietentje om de hoek of geef een mooie bos bloemen cadeau.

Hoe de dag er ook uit zal zien: een rouwende moeder steunen, is belangrijk. Haar verdriet erkennen en jouw liefde uiten, laat zien dat je er voor haar bent. Sta open voor waar zij behoefte aan heeft en in welke vorm ze steun nodig heeft op Moederdag.

Bron: Bustle | Beeld: Getty