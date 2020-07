Moeite met concentreren op een boek? Hier komt het door

Hoewel het juist in deze periode heerlijk kan zijn om je te verliezen in een goed verhaal, kan het zijn dat je de focus maar lastig kunt vinden. Je moet telkens weer opnieuw beginnen met lezen en komt maar niet die roman heen. Je niet kunnen concentreren op een boek is dan ook helemaal niet gek.

En dat geldt niet alleen voor die thriller of chicklit. Ook bij een film of serie heb je soms de concentratieboog van een goudvis. Geen reden om je zorgen te maken, het heeft alles te maken met dat c-woord waar we momenteel mee te dealen hebben.

Concentreren boek

Het is de afgelopen tijd een stroom aan behoorlijk wat slecht nieuws geweest. Dingen veranderen met de week (restaurants dicht, open, noem het maar op) en je wil dan ook maar graag up to date blijven. Die behoefte om niks te willen missen, kost behoorlijk wat energie. En ja, fut om jezelf dan echt even onder te dompelen in dat ene boek wat je nog wilde lezen, is er waarschijnlijk niet.

Juist wel

En dat terwijl het juist zó goed voor je is om die e-reader eens uit de kast te pakken. Onderzoek van Stichting Lezen wijst uit dat 85 procent van de Nederlanders die regelmatig lezen, hun hoofd leeg kunnen maken zodra ze lekker aan het lezen zijn. Het is dan ook de manier om alles even de boel de boel te laten en geef toe, wie heeft daar niet af en toe behoefte aan.

Lose yourself

Makkelijker gezegd dan gedaan, denk je waarschijnlijk. Want hoe verlies je jezelf nu helemaal in een goed boek, terwijl er zoveel afleiding is? Nou, door dus al deze storende factoren te elimineren. Telefoon op een andere plek in de kamer, televisie uit, radio niet op de achtergrond. Leg jezelf geen aantal bladzijdes per dag op, probeer allereerst eens geconcentreerd te lezen. Het helpt om daarbij voor een wat luchtiger boek te gaan, waardoor je ook echt je gedachten kan verzetten. Na een tijd zul je merken dat je zin hebt om te weten hoe het avontuur verdergaat!

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash