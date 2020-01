Moeite met smalltalk? Door deze trucjes toe te passen is het een stuk makkelijker

Smalltalk is nu niet echt aan jou besteed. En bezoekjes aan de kapper waarbij je standaard moet praten over je volgende vakantie? Die sla je liever over. Wil je toch wat beter erin worden, dan wordt het met deze trucjes nét een stukje makkelijker.

Merk je ook dat je snel dichtslaat wanneer het over koetjes en kalfjes gaat? Geen zorgen. Je bent waarschijnlijk gewoon meer fan van diepere gesprekken dan van gekeuvel over het weer. Toch kan het soms best handig zijn om de basics van smalltalk onder de knie te krijgen. Al is het maar om een beetje te bonden op het werk.

Smalltalk trucjes

Er zijn heel wat trucjes om beter te worden in gesprekken over ditjes en datjes. Zo is er de ARE-methode van communicatie-expert Carol Fleming. Daarbij ga je op zoek naar de anchor, het aspect dat je gemeen hebt met elkaar. Stel je bent op een feestje en kent eigenlijk niemand op de jarige na. Je kunt in een hoekje gaan staan, máár je kunt ook proberen een gesprek te starten ‘Deze is lekker, vind je niet? Wat voor heb jij?’ kan al een goede opening zijn. Vervolgens zet je de ‘R’ in, waarbij je iets revealed over jezelf, iets persoonlijks. ‘Laatst was ik op een feestje, daar hadden ze ook zo’n goede wijn. Ik ben alleen vergeten te vragen hoe die nou heette.’ Vervolgens ga je over op ‘encourage‘, waarmee je de ander aanmoedigt om iets over zichzelf te vertellen. Hierbij kun je bijvoorbeeld vragen wat zijn of haar favoriete drankje is, of het meer een wijndrinker of bierliefhebber is, ga zo maar door.

Oprecht

Probeer in dit gesprek wel echt oprecht en geïnteresseerd te blijven. Je weet zelf ook dat als iemand continue wegkijkt in een conversatie, je niet echt zin hebt om nog veel te vertellen. Daarnaast helpen open vragen om het gesprek op gang te houden. Weet je nu eenmaal niet af van een bepaald onderwerp? Zeg dat dan ook eerlijk. Zo kan de ander je juist een hoop vertellen en kom jij een stuk wijzer thuis.

Gesprek eindigen

Merk je dat het toch niet zo klikt met die persoon en wil je het gesprek tot een einde brengen? Dan hebben Liz Luyben en Iris Posthouwer van het boek Smalltalk survival ook nog wat tips. Volgens hen is het namelijk ook een stuk makkelijk om een praatje te maken als je weet dat je het eenvoudig ook weer kunt beëindigen. Door op te letten of er een natuurlijke knip valt, kun je simpelweg je even excuseren. Ga bijvoorbeeld de gastvrouw/heer helpen, zeg dat je iemand anders nog wil spreken en blijf altijd eerlijk. Een trucje daarbij is om geen ‘maar’ te gebruiken: dat zwakt juist het hele voorafgaande gesprek af. Ook kun je afsluiten met iets aardigs of door iemand veel plezier nog toe te wensen. Merk je dat als introvert het je gewoon wat lastig afgaat? Charlotte van ’t Wout heeft een hele cursus ontwikkeld om je wat handvaten te geven.

Wees vooral niet bang om een dergelijk gesprekje te proberen. En hee, dan heb je het achteraf wel maar mooi even gedaan.



Bron: Libelle | Beeld: Unsplash