Moeite met poepen op vakantie? Dit is hoe het komt

Ook al moet je nog zo nodig, zodra je op vakantie probeert om een nummer twee te doen, blokkeert de boel. Heel vervelend, zeker omdat dat wel het laatste is waar je je zorgen over wil maken. Maar hoe komt dat nu eigenlijk?

Is het al dat lekkere eten dat je naar binnen werkt? Want ja, kom maar door met die pizza, pasta, ijsjes en nog véél meer. NOM! Toch is dat niet helemaal de boosdoener. Het heeft alles te maken met de nieuwe omgeving waarin je ineens bent. Je voelt je toch nét iets minder ontspannen dan thuis en ja, dan wordt het lastiger om even rustig te poepen.

Zenuwpees

Thuis is oud en vertrouwd en daar voel je je volledig op je gemak om eens even lekker te gaan zitten. En op vakantie? Is dat toch wat lastiger en minder ontspannen. Wouter de Jonge, hoogleraar experimentele neurogastro-enterologie, verklaart: ‘Je maag darm-stelsel en je zenuwstelsel staan met elkaar in verbinding door middel van zenuwverbindingen en stresshormonen. Je darmen zijn het deel van je lichaam met de meeste zenuwen.’