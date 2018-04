Dit moet je doen als er een naaktfoto van jezelf het web is opgeslingerd

Gisteren kwam naar buiten dat er een enorm besloten netwerk met duizenden naaktfoto’s actief is op het internet. RTL Nieuws ontdekte dit nadat zij undercover gingen, en publiceerde gisteren alle ins & outs van het gigantische netwerk. Zo zouden er meer dan 2.000 jongens actief zijn en zou het om minstens 30.000 foto’s van honderden slachtoffers gaan. Maar wat moet je nu eigenlijk doen wanneer jou dit overkomt?

Vandaag de dag besteden we ongelooflijk veel tijd aan het internet. We lezen er ons nieuws, kijken er onze films en series en houden via social media contact met familie en vrienden. Maar wat nou wanneer het internet tegen je keert? Wanneer het niet meer ontspannend is maar ineens je allergrootste vijand? Een belangrijk onderwerp waar ze zich zelfs in de politiek grote zorgen om maken. Zo zouden daders met hogere boetes gestraft moeten worden, maar moeten foto’s ook sneller van het internet worden afgehaald. Maar wat kun je er zelf eigenlijk tegen doen?

Vangnet

VICE schakelde een aantal experts in om hier antwoord op te geven. Zo klinkt het eerste advies misschien heel logisch en vanzelfsprekend, maar wordt dit in heel veel situaties alsnog niet gedaan. ‘Als je minderjarig bent, ga dan bijvoorbeeld naar je ouders, of een vertrouwenspersoon van school. En als je volwassen bent, ga dan naar een goede vriend of vriendin die je vertrouwt. Dat vangnet is namelijk ook nodig om volgende stappen te zetten’, aldus Jacqueline Kleijer, deskundige op het gebied van online veiligheid onder jongeren.

Rapporteren en aangifte

Maar er is nog meer. Wanneer je het probleem eenmaal met de mensen wie je vertrouwt hebt gedeeld, kun je namelijk een aantal vervolgstappen ondernemen. Als eerste is het belangrijk om het te rapporteren bij het social media-kanaal waar de foto is verspreid. Ook kun je via tineye.com zien waar jouw foto allemaal rondslingert, zodat je precies weet waar je het allemaal moet rapporteren. Daarnaast is het handig om overal screenshots – hoe pijnlijk dit misschien ook is – van te maken, zodat je dit als bewijsmateriaal kunt inleveren wanneer je aangifte gaat doen. Want ook dat is iets wat je zeker niet moet vergeten.

Praten

Maar wat nou als je flink wordt afgeperst en er gezegd wordt dat er nog meer foto’s online zullen verschijnen? Volgens woordvoerder van de nationale politie, Robbert Salome, moet je hier geen gehoor aangeven, omdat het hierdoor vaak van kwaad tot erger wordt. Toch is en blijft het belangrijkste dat je er met bijvoorbeeld je ouders over blijft praten. ‘Je wordt op zo’n moment aangevallen, en het is lastig om dat in je eentje te verwerken. Ook al is dit het allerergste dat jou tot nu toe is overkomen, kun je het in zo’n situatie toch beter aan je ouders of vertrouwenspersoon vertellen.’

Mocht je het zelf nou moeilijk vinden om het je ouders te vertellen, kun je altijd instanties als Lumens, Jarabee, Pretty Woman, Qpido en Fier inschakelen. Maar zorg er in ieder geval voor dat je er altijd over blijft praten!

Bron: VICE | Beeld: iStock