Elke week je bed verschonen: moet het écht?

Er zijn taken in het huis waar we altijd een beetje tegenop zien, en het bed verschonen is er daar zéker een van. Daarom stellen we we de klus stiekem zo lang mogelijk uit. Ach, af en toe een weekje skippen kan heus geen kwaad, toch?

Een beetje luchten en opkloppen, en je lakens kunnen heus wel wat langer mee, denk je niet? Slecht nieuws: dat is niet waar. Schudden en luchten houdt de bacteriën in je bed niet tegen om verder te kweken, zegt de Amerikaanse microbioloog Philip Tierno, verbonden aan de New York University. Volgens hem is elke week je bed verschonen dan ook echt nodig, wil je niet ziek worden.

In alle tijd die we in bed doorbrengen (maar liefst een derde van ons leven) verliezen we veel zweet: de ideale voedingsbron voor schimmels. Daarnaast trekt ook je matras microben aan. Tussen de plooien van onze lakens zijn die binnen no time vermenigvuldigd, aldus Tierno. Daar lig je met je gezicht ook nog eens bijna in, waardoor je ze makkelijk inademt. ‘Zelfs als je geen allergieën hebt, kan dit een allergische reactie uitlokken.’

Gewoon iedere avond voor het slapengaan douchen dan? Nope, helaas. ‘De microben op je huid ga je er niet afwassen. Of je nu gedoucht hebt of niet: zweten doe je toch en dat zorgt voor vocht dat tussen de lakens kruipt,’ vertelt Tom Van de Wiele, professor microbiële ecologie en technologie aan de Universiteit Gent.

Bron De Standaard | Beeld Sanoma Beeldbank