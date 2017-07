Moet je je tanden voor of na het ontbijt poetsen?

Het is ons met de paplepel ingegoten om onze tanden te poetsen voor we de deur uitgaan. Een frisse adem is namelijk wel zo lekker. Toch blijkt dat we deze gewoonte maar beter snel kunnen afleren, want onze ochtendroutine is dus helemaal niet zo goed als we dachten.

Daily Mail is de boodschapper van dit nieuws en schopt daarmee onze gehele ochtendroutine in de war. Want in plaats van je tanden ná het ontbijt te poetsen, blijkt het dus beter te zijn om je tanden vóór het ontbijt te poetsen.

Wanneer je je tanden poetst na het eten van je dagelijkse bakje yoghurt met muesli en fruit, maak je je tanden wel schoon, maar tegelijkertijd richt je ook schade aan. Je tanden zijn tijdens het eten van je ontbijt in aanraking gekomen met suikers en zuren, waarna je gebit tijd nodig heeft om haar glazuurlaag te herstellen. Maar als je gelijk met je tandenborstel aan de gang gaat, geef je je tanden die hersteltijd niet. En dat zorgt ervoor dat je met iedere poetsbeurt je tanden een beetje meer beschadigd.

Het advies van Dr Howard R. Gamble in New York Times luidt: ‘Poets je tanden voordat je eet en gebruik na je ontbijt mondwater om toch fris te zijn.’ Wil je écht niet zonder een fris gevoel de deur uitgaan? Poets dan je tanden pas een halfuur na het eten van je ontbijtje.

