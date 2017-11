Dit moet je doen met tampons die over datum zijn

Sla jij tampons altijd in groten getale in wanneer ze in de aanbieding zijn? Begrijpelijk, want je hebt ze toch iedere maand weer nodig. Echter zou je ze niet in té grote hoeveelheden moeten inslaan…

Waarschijnlijk is het je nooit opgevallen of heb je er nooit naar gekeken, maar net als andere levensmiddelen hebben ook tampons een houdbaarheidsdatum.

Vijf jaar

Check maar eens het doosje: onderop of ergens aan de zijkant moeten er productie- en houdbaarheidsdata te vinden zijn. Tussen deze twee data zit zo’n vijf jaar, dus je kunt tampons best lang bewaren.

Maar wat moet je doen als de houdbaarheidsdatum verstreken is? In elk geval niet meer inbrengen, waarschuwt Affi Parvizi-Wayne – oprichter van tamponproducent Freda. ‘We raden aan ze niet langer te gebruiken, zelfs al zien ze er nog prima uit’, vertelt hij in een interview met Cosmopolitan. ‘Er kan namelijk schimmel ontstaan op de inbrenghuls en dat kan leiden tot infecties en irritaties.’

Schimmel

Ook als het plasticje om je tampon is opengegaan, kun je ‘m beter weggooien. Dit kan er namelijk ook voor zorgen dat er schimmels ontstaan of er een vies luchtje in gaat zitten. Dat moet je niet willen.

Dat inslaan wanneer tampons in de aanbieding zijn, is misschien fijn voor je portemonnee. Maar de gezondheid van je intieme zone staat toch echt voorop.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Nieuwsblad | Beeld iStock