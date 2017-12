Moeten er meer volslanke Disneyprinsessen komen? Dit vinden jullie

Met hun lange benen, slanke armen en wespentaille zien de meeste Disneyprinsessen eruit om door een ringetje te halen. En daar is veel mis mee, vinden de bloggers Michelle Elman en Amy Woolridge. Wij vroegen via een poll om jullie mening.

Michelle en Amy vinden het hoog tijd voor dunne Disneyprinsessen om plaats te maken voor volslanke exemplaren. De bloggers plaatsten de volgende foto op Instagram om een statement te maken.

Via een poll vroegen we of onze volgers op social media ook vinden dat er dringend meer volslanke Disneyprinsessen moeten komen. Daaruit blijkt dat 84 procent het met Amy en Michelle eens is. 16 procent vindt het niet nodig dat er prinsessen met een maatje meer verschijnen. Volger Anouk Lassche: ‘Ik vind dat we met elkaar aan het doordraaien zijn. Alles is te veel, te dik, te dun. Er is altijd wel iets. Als we Disney lekker zelf laten doen wat zij denken dat goed is, en iedereen zijn ‘oh zo belangrijke’ mening daarover voor zich houdt, wordt de wereld een stuk gezelliger.’

Mateo denkt dat het vooral de volwassenen zijn die hier een probleem in zien. ‘Ik vind het geweldig dat erover nagedacht wordt en dat er verschillende prinsessen bestaan. Ook ben ik blij dat er merken zijn die volslanke modellen inzetten. Maar ik denk dat kinderen zich niet extra kunnen identificeren met prinsessen die een maatje meer hebben.’

Marieke Romano is überhaupt geen voorstander van Disneyprinsessen. ‘Ik heb liever helden en heldinnen die kinderen aanspreken om hele andere redenen dan uiterlijk of status. Prinsessen zijn echt passé.’

Beeld Instagram