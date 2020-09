We schreven het gisteren al: Denise Speelman is een naam om te onthouden. De 22-jarige Groningse is uitgeroepen tot Miss Nederland 2020 en mag met die titel meestrijden in de race voor Miss Universe. We vragen ons echter wel af: waarom was Monique Westenberg – liefje van Dré Hazes – als jurylid in tranen bij de uitreiking van Miss Nederland?

Eigenlijk vragen we ons twee dingen af: hoezo is Monique Westenberg gekozen als jurylid bij Miss Nederland en waarom was ze tot tranen geroerd bij de uitreiking?

Welnu, de antwoorden!

Hulphond Nederland

Wie Monique Westenberg volgt op Instagram (toch zo’n 674.00 volgers op de teller) weet één ding: ze is gek op honden. En laat dat nu de reden zijn waarom ze afgelopen juli werd gevraagd als jurylid voor de Miss Nederland-verkiezing. Miss Nederland is namelijk aangesloten bij Hulphond Nederland, een organisatie die hulphonden traint en koppelt aan een baasje. Vandaar dat Monique Westenberg en de Miss Nederland-verkiezing een gouden match zijn: Monique steunt hulphonden, de verkiezing krijg extra publiciteit dankzij Monique’s volgers.

Maar hoezo kon Monique het tijdens de uitslag niet drooghouden? “Ik ben zo trots op haar”, sprak ze met tranen in haar ogen toen Denise Speelman werd uitgeroepen tot Miss.

Kermiskinderen

Voor Monique is de nieuwe Miss Nederland geen onbekende. De twee zijn volgens Monique allebei kermismeisjes en kenden elkaar dus al voor de wedstrijd. Ook hebben de twee heel wat overeenkomsten. “Kermiskinderen gaan normaal gesproken de kermis op. Ik heb vroeger mijn eigen weg gekozen en dat heeft zij ook gedaan. Ze heeft het heel ver geschopt en staat nu uiteindelijk hier”, vertelt Monique.

Trots

Monique doet er echter nog een schepje bovenop en vertelt met tranen in haar ogen hoe trots ze is op Denise. “Ik ben zo f*cking trots. Ik stond net ook naast d’r en zei: ‘Kijk ons hier nu staan’. We komen uit hetzelfde leven en nu stonden we daar dan met zijn tweeën. Ik ben zo trots op haar.”

Anorexia

Ook de overige juryleden zijn enorm enthousiast over de nieuwe Miss Nederland 2020. Niet alleen omdat ze er prachtig uitziet, maar ook omdat ze een bijzonder verhaal meedraagt. Zo kampte Denise onder andere met anorexia, waar ze uiteindelijk zelf uit wist te komen. “Dat is gewoon prachtig”, laat fotograaf William Rutten weten.

Van alle markten thuis

Ook SBS-presentator Viktor Brand is blij met de uiteindelijke winnares. “We waren op zoek naar het totaalplaatje. Sterker nog: ik denk eigenlijk wel dat de winst van dit jaar is dat het niet alleen gaat om the pretty face, maar het om een dame gaat die van alle markten thuis is. En dan hoeft ze niet eens zo knap te zijn als alle andere jaren. Ik vind dat winst. Met Denise hebben we echt goud in handen.”