Moody Monday: 5x gelukboosters

Het is maandag, klokslag 12.00 uur en jouw (werk)zin is ver te zoeken. Je voelt je ellendig én lelijk (het weekend heeft haar sporen op je gezicht achtergelaten) en je wil het allerliefst uitschreeuwen hoe ongelukkig je op-dat-moment bent. Think again. Het ‘geheim’ voor een gelukkig(er) leven is makkelijker dan je denkt, het zit ‘m namelijk in simpele aanpassingen.

Zó geef je geluk een oppepper:

1. Fake it until you make it

Zet je happy modus aan. Ontspan je spieren en lach. Je brein op deze psychologische manier overtuigen werkt echt; je hersenen denken dat je blij bent, en die positiviteit zorgt ervoor dat je gedurende de dag uitdagingen makkelijker aangaat. En dat maakt je –in the end– gelukkig!

2. Doe één ding dat je gelukkig maakt

Maak er een leuke gewoonte van, net zoals toegeven aan je chocoladezin na het avondeten. Word je gelukkig van een hardlooprondje park (met je hond)? Doe het, elke dag voordat je naar je werk gaat. Lees je graag een goed boek? Doe het, elke avond voordat je gaat slapen.

3. Doe iets voor een ander

Wie goed doet, goed ontmoet. Je hoeft niet op je vrije zaterdagmiddag de Clini Clown uit te hangen (mag natuurlijk wel), begin klein. Help een oud vrouwtje met oversteken, koop Kinderpostzegels van de buurjongen of val in voor je doodzieke collega. Doe iets voor een ander, zonder dat je er gelijk ‘iets’ voor terugverwacht. Dat zal je een warm gevoel geven.

4. Pak je rust

En luister naar je lichaam! Hoe je je fysiek voelt, heeft invloed op je emotionele gesteldheid. Als je moe bent, kun je minder hebben waardoor je ook minder happy bent. En dat kan weer negatieve invloed hebben op de manier waarop jij je werk doet. Dus: ga niet te laat naar bed. P.S. rust is belangrijk maar vergeet ook niet te sporten. Beweging zorgt ervoor dat je een gelukshormoon aanmaakt, waardoor je niet alleen fysiek maar ook mentaal beter in je vel zit.

5. Leef en lach

Lach veel en hard! Is er een film waarbij je moet huilen van het lachen? Zet ‘m aan, op repeat. Lachen zorgt ervoor dat er een stof vrijkomt in je brein waardoor jij je happy-de-peppy voelt. Waar je ook vrolijk van wordt en van gaat giechelen? Luisteren naar herkenbare muziek. Zet het nummer aan dat werd gespeeld op je bruiloft, tijdens jullie eerste dans en/of de feel good playlist die werd grijsgedraaid tijdens die onvergetelijke roadtrip met je vriendinnen. Deze zogeheten muziekherinneringen geven je het geluksgevoel van toen weer een beetje terug.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron I want to be happy (Harriet Griffey) | Beeld iStock