’s Nachts sneller in slaap vallen? Probeer dan eens ‘moon breathing’

Heb je ook vaak last van slapeloze nachten? Dat kan na een tijdje behoorlijk vermoeiend worden. Vaak heb je al van alles geprobeerd. Even uit bed gaan en wat water drinken, slaappillen of misschien wel slaaptherapie. Maar als dat niet werk, is ‘moon breathing’ wellicht iets voor jou.

Dit is een techniek waardoor je sneller in slaap zult vallen en ook vaster zult slapen. Wij leggen je uit hoe dit werkt.

Moon breathing

Waar komt deze slaaptechniek vandaag? Moon breathing komt uit Japan en is ontstaan in de yogawereld. Deze techniek zou je moeten helpen kalmeren en focussen. Doordat je je focust op je ademhaling en niet zoveel druk legt op het in slaap komen zal dit dus veel makkelijker gaan. De boodschap van ‘moon breathing’ is dan ook ‘Change for the better’.

Makkelijk

Moon breathing is iets waar je in het begin even aan zal moeten wennen. Maar na een paar keer te hebben geprobeerd, wil je niet meer anders. Het voordeel van deze techniek is dat je het overal kunt doen, omdat je geen voorwerpen nodig hebt. Alleen je hand. Ook is het mogelijk om het zittend of liggend uit te voeren. Ideaal dus.

Ontspanning

Het vreemde aan deze techniek is dat je alleen door je linkerneusgat ademt. Het ademen door maar een neusgat zorgt ervoor dat de hartslag en bloeddruk dalen terwijl je je ondertussen ook focust en ontspant. Dus hoe lager je je hartslag krijgt, hoe beter. Je bent dan namelijk volledig ontspannen en valt makkelijker in slaap.

Hoe werkt het?

Ga lekker liggen en maak het jezelf echt comfortabel. Doe je ogen dicht en probeer lekker te ontspannen. Druk vervolgens met je rechterduim je rechterneusgat dicht. Je laat je wijsvinger en middelvinger tegen je handpalm aanliggen en strekt je ringvinger en pink. Terwijl je dit doet adem je rustig door je linker neusgat. Dit helpt het zenuwstelsel om te kalmeren. Herhaal dit een paar keer voor een optimaal resultaat, en je zult zie dat je snel in slaap valt.

