Morgen is het volle maan en dit is wat het betekent

Vanavond en vannacht staat er iets heel leuks te gebeuren: het is volle maan. En dat is ditmaal extra interessant, omdat deze volle maan ook wel de aardbeimaan wordt genoemd dankzij haar rode gloed. Maar een extra laagje blush komt natuurlijk niet zonder reden. Deze volle maan is van invloed op iedereen.

De volle maan staat in de cirkel van Steenbok en ha, we weten allemaal hoe Steenbokken het zichzelf soms ontzettend moeilijk kunnen maken. Maak daarom je buste nat voor een gevecht met jezelf, want alle sterrenbeelden zullen hier iets van merken.

Deze Steenbok-maan voelt een beetje alsof je een jong vogeltje bent, dat uit haar nestje wordt geduwd terwijl je onstabiele vleugels daar nog niet helemaal klaar voor zijn. Maar hey, als je valt sta je op, dus maak je geen zorgen, je overleeft het sowieso wel. Deze maan confronteert je met je eigen emoties. Er zullen zich situaties voor doen waarbij je de baas moet zijn over je emoties, in plaats van je emoties de baas over jou. Hierdoor leer je je grenzen kennen en vat je dingen minder persoonlijk op. Kortom: onder het licht van deze volle maan ontwikkelen we een beter gevoel over onze gevoelens.

Hoewel alle sterrenbeelden worden beïnvloedt door de maan, zijn er vier sterrenbeelden die eruit springen: Kreeft, Steenbok, Ram en Weegschaal. Ook wel de vier sterrenbeelden die behoren tot de hoofdtekens.

Zij worden extra beïnvloedt omdat de maan in het teken van Steenbok staat, en de zon in het teken van Kreeft. Deze geboren leiders en trendsetters zullen deze maand de kar gaan trekken.

Steenbok

Oeh la la, Steenbok, de maan staat in jouw teken en zal je leiden naar een flinke portie zelfonderzoek. Een aantal gevoelens kun je niet meer onderdrukken en gooi je handen maar in de lucht, want jij krijgt een wilde achtbaan aan emoties te verduren.

Kreeft

Lieve, gevoelige Kreeft, ook bij jouw zullen de gevoelens worden wakker geschud. Wacht niet langer op bevestiging van anderen, maar omarm je zelfliefde. Je zult in een aantal confronterende situaties terechtkomen waarbij je leert om op jezelf te bouwen, in plaats van op anderen. Tip: gebruik niet het falen van anderen om jezelf beter te voelen, maar focus op je eigen succes.

Weegschaal

Weegschaal, zoals je naam al doet vermoeden ben jij altijd opzoek naar balans. Je geeft daarom altijd prioriteit aan anderen, en niet aa jezelf. Deze maand loop je daarmee flink tegen de lamp aan. Je voelt je opgebrand en daardoor ook recalcitrant. Hopelijk gebruik je dit moment om eindelijk eens wat tijd voor jezelf te nemen.

Ram

Van alle hoofdtekens ben jij de aanvoerder, Ram. En daarom lig jij de komende tijd onder het vergrootglas. Of je het nu wilt of niet, iedereen kan zo door je heen prikken. Gebruik daarom deze tijd om wat minder sociaal te doen, je bent immers altijd druk druk druk, en focus op je introverte zelf. Blijf thuis en neem de tijd voor je gevoels -ja, ook voor de negatieve gevoelens- want als je de deur uit gaat voel je je al snel ontmaskerd.