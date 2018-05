Morgen is het volle maan en dat verklaart weer een heleboel!

Als wij de sterren mogen geloven, betekent het eind van mei en het begin van juni een opgeruimd hoofd vol met ideeën. De maancyclus van mei staat namelijk geheel in het teken van nieuwe inzichten en verlichting, waarbij de weg naar nieuwe gedachten in je hoofd wordt vrij gemaakt. Door deze maancyclus heb je eigenlijk gewoon de lente in je bol, vol met nieuwe beginnen.

De volle maan van morgen staat in het teken van Schorpioen, wat alles te maken heeft met diepliggende gevoelens, hartstocht en transformatie. Maar naast deze verlichtende maan, is de volle maan van mei ook gewoon een beetje gek. Morgen, op dinsdag 29 mei, is de nieuwe maan al om 16:20 uur te zien. In daglicht dus. Verloopt je dag dus morgen door niet-geïdentificeerde omstandigheden anders dan anders, dan kan het zomaar door de maan komen.

En bij een volle maan, hoort een nieuwe maand. De nieuwe maancyclus betekent een creatieve maand, alleen Watermannen hebben een beetje pech…

Ram (21 maart – 19 april)

De volle maan gaat veel dingen bij je onder aandacht brengen. Zo vind je misschien de energie om eindelijk dat project af te ronden waar je al een tijd mee bezig bent. Maar tegelijkertijd zorgt de energie van Schorpioen ervoor dat je opzoek wilt naar nieuwe dingen en ervaringen. Voel je plots de dringende behoefte om een last-minute tripje te boeken? It’s the moon, baby. Voor Rammen is de nieuwe maan een goed moment voor intimiteit en persoonlijke groei. Emotionele veranderingen zullen rijkelijke beloond worden.

Stier (20 april – 20 mei)

Ben je een Stier (of je partner)? Dan mag je deze maand een beetje op je hoede zijn. Volgens Café Astrology brengt de volle maan een geldissue op tafel… Maar de maan helpt je ook een eind op weg, want hij duwt je in de juiste richting wanneer je een beslissing moet maken. Qua romantiek is het een intense maand, zowel op emotioneel als op seksueel gebied. Daarmee willen de sterren je eigenlijk zeggen dat het misschien tijd is om iets nieuws te proberen, en niet te blijven hangen in het verleden.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

In de laatste week van mei vindt voor Tweelingen een fijne shift van energie plaats. Je voelt je goed en klaar voor de toekomst. Je bent klaar voor de nodige verandering, en vooral op werk wil je je kwaliteiten laten zien.

De volle maan schijnt ook een helder licht op je liefdesleven, wat soms heftig kan zijn. Je moet beter leren luisteren en misschien leer je zelfs hoe je afscheid moet nemen van sommige mensen. Het goede nieuws is dat je hier helemaal klaar voor bent, dus dat gesprek ben jij de baas.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Lief Kreeftje, deze maand ga jij tegen de lamp lopen en beseffen dat je beter voor jezelf moet zorgen. Ook al ben je gestrest en druk, je moet meer focussen op jezelf. Tijdens deze maand ga je meer op je intuïtie af en breek je makkelijker met slechte gewoontes.

De energie die je krijgt van Schorpioen maakt dat je op avontuur wil. En hey, wat houd je tegen? Laat de dingen die niet voor jou werken los en breng nieuwe routines in je leven.

Leeuw (22 juli – 22 augustus)

Dit is een goed moment voor verandering voor jou, je voelt de behoefte om te breken met sommige gewoontes en gedragingen. Ook voel je dat het tijd is om je te focussen op je grote doelen.

Het feit dat deze maan in het teken staat van Schorpioen betekent voor jou dat je creativiteit, vruchtbaarheid, romantiek en plezier door Schorpioen gedomineerd worden. Kort gezegd: je krijgt te maken met een tikkie drama, maar hey, je kunt het aan! Tevens is het een goede maand om veel te feesten om stoom af te blazen.

Maagd (23 augustus – 23 september)

Super gemotiveerd, geïnspireerd en creatief, dat is wat jij bent deze laatste week van mei. Prik daarom maar eens lekker in je creatieve brein.

Het is ook de perfecte tijd om de confrontatie met zaken binnen de familie of thuissituatie aan te gaan. Alles wat je hebt ontweken en nu op je af komt, vraagt om je aandacht.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

In de laatste week van mei voel je je beter over jezelf, wat weer positief effect heeft op veel aspecten van je leven. Je gaat je meer verdiepen in je spirituele zelf en daardoor ook beter voor jezelf zorgen. Deze volle maan is een goed moment om te werken aan persoonlijke projecten, financiën en werk.

En heel interessant: deze week ga jij interessante gesprekken voeren en sta je meer open voor nieuwe ideeën en ben je flexibel met wat je wilt.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Ben je de laatste tijd emotioneel geweest? Dan is het tijd om deze gevoelens los te laten. De volle maan maakt het makkelijker om over gevoelens te praten, hoe ongemakkelijk ook ze ook zijn. Je voelt je gemotiveerd om te vragen voor wat jou toekomt, of dat nou op werk is of in relaties.

De volle maan geeft je de energie om nieuwe aspecten in je leven te brengen. Wees niet bang om jezelf te laten zien.

Boogschutter (21 november – 21 december)

De volle maan maakt je op dit moment nog intuïtiever en emotioneler dan normaal. Een goed moment om te bespreken wat je wil en nodig hebt, in welke relatie dan ook. Het is de tijd van compromissen, waar dan ook.

Dat gezegd hebbende, je liefdesleven neemt een vrij dramatisch loopje tijdens deze maan. Wees voorbereid op een big happening.

Steenbok (21 december – 19 januari)

Tijdens de laatste week van mei is je sociale leven vrij druk. Je verheugt je ook op toekomstige doelen, en bent gemotiveerd en geïnspireerd. De volle maan is een goede tijd voor creativiteit en communicatie. En let op: je intuïtie laat sterk van zich horen!

En Steenbok, heb je bepaalde emoties onderdrukt? Tijd om deze gevoelens te laten zien en een betere balans vinden tussen werk en je privéleven.

Waterman (20 januari – 19 februari)

De volle maan maakt je extra emotioneel en je hebt de neiging alles te overpeinzen, zeker wanneer het aankomt op persoonlijke relaties. Er is meer drama, maar wees getreurd, je vindt de energie om relaties die je niet gelukkig maken te beëindigen.

De nieuwe maan staat voor nieuwe projecten en nieuwe beginnen, dus het is tijd om je hierop te focussen.

Vissen (20 februari – 20 maart)

Ha, communiceren? Dat doe jij op je best deze week. Je krijgt meer werk en ook in je sociale leven gebeurt er veel, soms negatief en soms positief.

Terwijl er veel op je werk gebeurt, vragen je thuissituatie en familie ook om aandacht. Je bent je bewust van je gevoelens en voelt ook de behoefte om er over te praten.

