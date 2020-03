Morgen weer een dag: waarom je dingen soms maar blijft uitstellen

Je weet heus wel dat je die belangrijke taak beter meteen eerst kunt doen, maar toch blijf je het klusje uitstellen tot het einde van de dag. En ja, dan zit je eigenlijk weer in tijdsnood. Iedereen maakt zich er weleens een schuldig aan, maar waarom doen we dit?

Uit een Amerikaans onderzoek uit 2015 komt naar voren dat er een verband bestaat tussen impulsief- en uitstelgedrag. De kans is groot dat wanneer je heel impulsief bent, je ook eerder dingen op de lange baan zult schuiven. De Vanderbilt University Medical Center bestudeerden daarom wel 347 eeneiige- en 166 twee-eiige tweelingen op hun uitstelgedrag. Het resultaat? De proefpersonen die zowel uitstelden als impulsief waren, bleken dezelfde genen te hebben.

Piet Paniek

Hoewel je er dus voor een deel niks aan kunt doen dat uitstellen jouw middel name is, is het toch verstandig om ermee om te leren gaan. Doordat je alles tot het laatste moment bewaart, schiet je in de stress. En dit paniekerige gevoel wordt alleen maar groter hoe dichterbij de deadline komt. Toch kan iets tot naar later moment schuiven ook nuttig zijn: je hebt zo wel weer meer tijd om over iets na te denken.

Stoppen

Het fenomeen Struisvogelsynsdroom, beschreven door Engelse psychologen, zal dan ook op je lijf geschreven zijn. Dit houdt in dat je vermijdt te controleren of je wel op de goede weg bent met je taak, project of doel. Controleren doe je niet uit angst dat je voorgevoel bevestigd wordt. Het probleem wordt alleen maar groter, want de oplossing ligt toch echt in het oppakken van je verantwoordelijkheden en afmaken van datgene waar je je aan gecommiteerd hebt. In het maken van een schema en het bijhouden van je vorderingen. Gevalletje, makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn er een aantal tips, tricks en tools om de schade te beperken en de struisvogel in jezelf uit de grond te trekken.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash