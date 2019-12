Move over stoeipoes, de Pirelli-kalender kiest voor powervrouwen

Normaal is het naakt dat de klok slaat bij de beroemde Pirelli-kalender. Maar no more. Het autobandenmerk brengt sinds 1964 elk jaar een kalender uit. Normaal is deze gevuld met vrouwelijk bloot. Dit jaar gooien ze het over een andere boeg en is er weinig bloots te bespeuren. Hallo powervrouwen.

Woorden als: kracht, wijsheid, rebels en moed worden door het merk gebruikt om de vrouwen op de foto’s die het dit jaar in de kalender gebruikt te betitelen. De foto’s zelf zijn ook niet gebruikelijk voor het merk. De vrouwen (o.a. Emma Watson, Indya Moore en Kirsten Stewart) worden afgebeeld zonder vrijwel (zichtbare) make-up en mét genoeg kleren aan hun lijf. De foto’s stralen inderdaad kracht uit en rebelsheid, maar ook kwetsbaarheid.

Bekijk hieronder wat foto’s:

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash