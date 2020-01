Koptelefoon op en gaan: zo verbetert muziek je sportprestaties

Wanneer je je oortjes thuis bent vergeten, weet je: dit gaat een hele saaie sessie in de gym worden. Het is dan ook niet voor niks dat muziek je sportprestaties op verschillende manieren kan verbeteren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Zuid-Queensland.

Hiervoor werden de archiefkasten flink opengetrokken: de wetenschappers keken naar wel 140 studies die het effect van muziek op lichaamsbeweging bestudeerden. De oudste hiervan kwam zelfs uit 1911 (!). Wat werd geanalyseerd? Nou, onder meer het verband tussen lichamelijke activiteiten en muziek, maar dans werd hierbij niet meegerekend (omdat ja, je hier meestal wel al muziek voor nodig hebt).

Muziek sportprestaties verbeteren

Hieruit blijkt dat muziek toch echt wel essentieel is tijdens het sporten. Zo genoten de deelnemers meer van hun work-out met een liedje op en het verbeterde ook nog eens het zuurstofgebruik van de deelnemers. Hierdoor verliep de training efficiënter, aangenamer en werden de sportprestaties verbeterd. Damn.

Psychologische uitwerking

Uit een Britse studie blijkt zelfs dat wanneer de kandidaten naar muziek luisterden, ze wel 20% langer op de loopband konden doorrennen. De auteur van de studie, Costas Karageorghis aan Brunel University Londen, verklaart: ‘Muziek heeft een belangrijke psychologische uitwerking. Het vermindert het gevoel van inspanning en vermoeidheid tijdens het sporten, waardoor je langer kunt blijven doorgaan.’

Boost

Ook Peter Terry, een van de onderzoekers van de studie, ziet de voordelen in van muziek op tijdens het sporten. ‘Het zal misschien weinigen verrassen dat muziek je helpt om meer te genieten van te sporten, maar dat muziek ook een significante boost geeft aan je prestaties is wel verrassend.’

Soort muziek

Maar ga je nu voor hardstyle-muziek, de Toppers of juist een beetje mellow deuntjes tijdens het sporten? Dat is allemaal afhankelijk van wat je doel precies is. Ga je voor een uithoudingsactiviteit als hardlopen, dan zorgt een nummer met een langzaam tempo ervoor dat je een lagere hartslag kan behouden. Hierdoor houd je het weer langer vol. Bij HIIT (High Intensity Interval Training) is je work-out juist kort en explosief en helpt juist muziek in een snel tempo om je net die boost te geven. Twijfel je? Dan zijn liedjes met een hoger tempo the way to go: deze dragen in het algemeen bij aan een verbetering van je prestaties.

Spotify

Op Spotify zijn vooral ‘Till I Collapse’ van Eminem en ‘I Don’t Care’ van Ed Sheeran en Justin Bieber populair tijdens het sporten. Mocht je nog op zoek zijn naar wat leuke muziek, dan kun je je helemaal los op de streamingdienst. Er zijn namelijk wel 54 miljoen work-outplaylists. En nu je weet dat muziek je sportprestaties kunnen verbeteren, mag je écht nooit meer je koptelefoon thuis vergeten.



