Na een lange strijd tegen kanker is Bibian Mentel (48) overleden

Drievoudig paralympisch snowboardkampioene en een groot voorbeeld voor velen, Bibian Mentel, is na een lange strijd tegen kanker overleden. Hierbij laat Bibian haar man Edwin Spee, haar 18-jarige zoon Julian en haar stiefdochters Annabella en Laila achter.

Afscheid

Aan het begin van deze maand kwam naar buiten dat Bibian helaas niet meer beter zou worden. Er waren uitzaaiingen geconstateerd in haar hersenen. De artsen vertelden haar dat een behandelplan niet meer mogelijk was en gaven haar het advies om afscheid te nemen van haar dierbaren. Het onvermijdelijke moment was vandaag daar.

View this post on Instagram A post shared by Bibian Mentel (@bibianmentel)

Altijd positief

Tot op het laatste moment bleef Bibian positief. Tijdens het seminar dat ze op dinsdag 9 maart nog gaf, straalde ze en liet ze weten dat het ‘best oké’ ging, dankzij zware pijnstilling. Naar aanleiding van het nieuws over de uitzaaiingen in haar hersenen, werd Bibian overspoeld met lieve berichten en daar was ze dankbaar voor: ‘Meestal worden alle mooie dingen pas na iemands overlijden gezegd. Ik ben in de bevoorrechte positie om het mee te krijgen.’

Botkanker

Bij Bibian werd op haar 27ste voor het eerst botkanker geconstateerd. Op dat moment zou ze zich net plaatsen voor de Olympische Winterspelen in het Amerikaanse Salt Lake City. Ze kreeg het verdrietige nieuws dat haar been moest worden geamputeerd. Gelijk bleek hoe ontzettend sterk de mindset van Bibian altijd is geweest: slechts vier maanden na de amputatie stond ze weer op haar snowboard. Zeven maanden later werd ze Nederlands Kampioen bij de validen.

Snowboarden

In 2014 haalde ze de allereerste paralympische gouden medaille bij het snowboarden in Sotsji. In 2018 won ze in Pyeongchang twee keer goud. Beide jaren kreeg ze de titel paralympisch sporter van het jaar. De inzet van Bibian heeft ervoor gezorgd dat de sport snowboarden in het het paralympisch programma is opgenomen.

Lees ook

Annet heeft kanker: ‘Ik word nooit meer wie ik was vóór de diagnose en dat wil ik ook niet’

Motiveren

Bibian had een ontzettend succesvolle carrière, maar kreeg ook ontzettend veel tegenslagen te verduren. De kanker kwam maar liefst 15 keer terug. Toch deed ze het altijd weer: positief blijven en doorzetten. Hiermee heeft ze in haar leven heel veel mensen geïnspireerd. Ze richtte de Mentelity Foundation op, een stichting die kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking aan het sporten wil krijgen. Ze gaf lessen, lezingen en seminars, waarbij ze haar verhaal vertelde. Deed in 2019 nog mee aan Dancing With The Stars, terwijl ze vlak daarvoor een incomplete dwarslaesie opliep na een operatie aan een tumor op haar ruggenwervel. En ze schreef het boek LEEF, en kwam daarna met een gelijknamige documentaire. Alles om mensen met en zonder kanker te inspireren en te motiveren om ook te kiezen voor het leven en het maximale uit zichzelf te halen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

bron: Story | Beeld: Brunopress