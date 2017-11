Naast introvert en extravert bestaat er ook ambivert, maar wat is het?

Je kan op het ene moment best aanwezig zijn, maar je hoeft heus niet áltijd in de spotlights te staan en bent soms ook redelijk in jezelf gekeerd. Herkenbaar? Grote kans dat je een ambivert persoon bent: het derde persoonlijkheidstype naast introvert en extravert. Maar wat is dat eigenlijk? HLN zocht het uit.

Wanneer je een ambivert bent, betekent dat dat je zowel introverte als extraverte eigenschappen hebt. Geen van beide zijn echter dominant. Eigenlijk zijn ambiverte personen meer in evenwicht en hebben ze een meer genuanceerde persoonlijkheid dan introverten of extraverten, verklaart Daniel Pink, auteur, gastheer van televisiereeks over menselijk gedrag en expert op het vlak van ambiverte mensen. ‘Het is alsof ze tweetalig zijn. Ze hebben bredere vaardigheden en kunnen met meer mensen contact maken, net zoals iemand die zowel Engels als Spaans spreekt dat kan.’

Best of both worlds

Ambiverte mensen hebben het beste van twee werelden, volgens Adam Grant, organisatiepsycholoog en professor in de psychologie. ‘Ze bieden niet te veel aan maar ook niet te weinig,’ verklaart hij. Daarnaast zou hun hoge emotionele intelligentie ervoor zorgen dat ze unieke vaardigheden hebben wat het ouderschap en het huwelijk betreft.

Er zit volgens hem echter ook een nadeel aan ambivert zijn, doordat het lastig is om aan te voelen welke kant van hun persoonlijkheid in welke situatie het meest gepast is. Dat beaamt Laurie Helgoe, assistent professor in de psychologie: ‘introverte en extraverte mensen weten meteen hoe ze willen reageren. Wees je bewust van het feit dat je ambivert bent. Als je weet dat je beide kanten kan opgaan, vraag je dan af wat het meest effectieve gedrag zal zijn.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock