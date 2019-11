Nachtbraker: tot na middennacht aan het werk (ja!), je lievelingsserie aan het bingen (ja!) of aan het bellen met je beste vriendin (ja!)? Don’t do it. Je krijgt spijt de volgende ochtend, als je vroeg moet opstaan. Daarbij: Het heeft blijkbaar ook een negatieve invloed op je lichaamsklok en het kan ook een grote impact hebben op je geestelijke gezondheid.

Onderzoek

Een genetisch onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Exeter, maakte gebruik van 250.000 gegevens van deelnemers. Aan de deelnemers werd gevraagd of zij een ‘ochtendmens’ of een ‘avondmens’ zijn. Daarna werden hun genen geanalyseerd, waaruit bleek dat er verschillende genen zijn die het slaappatroon kunnen beïnvloeden.

Resultaat

Volgens het onderzoek, ontwikkelen mensen die van nature vroege vogels zijn, minder snel geestelijke gezondheidsproblemen dan mensen die laat naar bed gaan en uitslapen. Daarnaast toonde het onderzoek aan dat avondmensen een verhoogd risico van 10% hebben, als het gaat om depressie, angst en schizofrenie.

Slaapschema

Volgens het onderzoek is het niet heel lastig om je slaapschema aan te passen. ‘Experimenteer met je productiviteit en je prestatievermogen en pas je tijdschema daar op aan. Zoek een ritme, een schema en – het allerbelangrijkst – een levensstijl die echt bij je past en die je het gevoel geeft in harmonie met jezelf te zijn. Zorg ervoor dat je slaapschema bijna niet aan te passen is’, zegt Samuel Jones, hoofdonderzoeker van deze studie.

