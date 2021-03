Op je rug, op je buik of op je zij. Iedereen slaapt in een andere positie. Meestal heeft dit te maken met wat je lichaam comfortabel vindt, maar uit een onderzoek van de School of Medicine in Turkije blijkt nu dat je slaappositie ook invloed op je dromen kan hebben.

Plafond staren

Veel mensen die het liefst op hun rug liggen zijn moeilijke slapers. Ze dromen dan ook vaak erg onrustig. Waardoor dit komt? Als je op je rug slaapt kun je sneller last krijgen van een onregelmatige ademhaling. Slaapapneu komt dan ook vooral voor bij rugslapers.

Gezicht in je kussen

Goed nieuws voor iedereen die op hun buik slaapt. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat buikslapers vaker erotische dromen hebben dan de anderen. Dit komt vaak doordat je met je hoofd in het kussen ligt wanneer je op je buik slaapt. Hiervan krijg je minder lucht en de hersenen krijgen dan de indruk dat je vastgeklemd zit. Ons brein associeert dat gevoel dan weer met seks.

Op de zijkant

Slaap je op je linkerzij? Dan heb je waarschijnlijk vaak nachtmerries. Onderzoekers konden niet achterhalen waarom dit zo was, maar mensen die op hun linkerzij slapen hebben veel meer last van nachtmerries dan mensen die op de rechterkant slapen.

Naar rechts

Veel geluk voor de mensen die op hun rechterzij slapen. Deze slaappositie zorgt namelijk het vaakst voor dromen die je voldoening geven. Toch kwam er uit het onderzoek naar voren dat, ondanks de nachtmerries, mensen die op hun linkerzij slapen toch een betere nachtrust hebben.

Bron: Libelle | Beeld: Getty