Dít is de beste kleur voor op je nagels op basis van je sterrenbeeld

De een houdt het liever natuurlijk, de ander gaat voor knalrood. Een kleurtje op je nagels is de beste manier om dat kleine beetje extra toe te voegen aan een outfit. Veel mensen dragen ook vaak één kleur die helemaal bij ze past. Twijfel je over die van jou? Hier is de beste kleur voor op je nagels, op basis van je sterrenbeeld.

Tweelingen

Ze zijn dol op een uitdaging en willen graag nieuwe dingen ontdekken. De perfecte kleur voor een Tweeling is daarom mintgroen. Dit lijkt misschien op het eerste oog een zomerkleur, maar niks is minder waar. Ook in de koude, regenachtige maanden is dit een mooie kleur die de vrolijke persoonlijkheid van een Tweeling laat zien.

View this post on Instagram A post shared by Sara (@saraholme)

Stier

Een Stier is liefdevol en houdt van mensen, maar ze zijn ook avontuurlijk en staan open voor alles. Een warme, maar felle kleur zoals rood is dan ook perfect voor een Stier.

View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐓𝐄𝐏𝐇𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 (@stephsbeautyx)

Ram

Een Ram is dol op de natuur en ze zijn echt avonturiers. Een natuurlijke, maar stoere kleur is dus de juiste keuze. Denk bijvoorbeeld aan donkergroen. Deze kleur is niet alleen super mooi, hij staat ook voor balans, vertrouwen en harmonie.

View this post on Instagram A post shared by Megan (@mylacqueredlife)

Vissen

Vissen zijn erg gevoelige en sympathieke mensen. Ze zitten altijd met hun hoofd ergens anders en zijn erg fantasierijk. In het middelpunt van de aandacht staan is niks voor een Vis, daarom is een rustige en dromerige kleur perfect. Het zachte lila past het beste bij dit sterrenbeeld.

View this post on Instagram A post shared by ᗰEᖇᒪE ᗷOOᗰGᗩᗩᖇᗪEᑎ (@merle.boom)

Waterman

Bij een Waterman denk je al snel aan de kleur blauw, maar dit is verre van waar. Wit is een veel betere keuze voor een Waterman. Dit komt omdat wit vaak staat voor vrede, trouw en eerlijkheid. Deze kenmerken passen perfect bij een Waterman.

View this post on Instagram A post shared by J.E.M (@j.e.m_nails)

Steenbok

Een Steenbok is erg bescheiden en voorzichtig, maar niet saai. Daarom is, net als bij Vissen, een zachte kleur op de nagels het beste voor dit sterrenbeeld. Toch moet de kleur nog wel de aandacht trekken en het wauw-effect geven. Een zachtroze kleur met een klein beetje pit is daarom de perfecte kleur voor een Steenbok.

View this post on Instagram A post shared by Beautique 📞2313090800 (@beautique_nails_bar)

Boogschutter

Een Boogschutter houdt van het leven. Als je ze tegenkomt zullen ze vaak positief en vrolijk zijn. Welke kleur straalt nou meer vrolijkheid uit dan geel? Het maakt voor een Boogschutter niet uit of de zon schijnt of het met bakken uit de hemel komt. Ze zijn altijd het zonnetje in huis.

View this post on Instagram A post shared by Brianna Smith (@thegelshack_)

Schorpioen

Je kan altijd verwachten van een Schorpioen dat ze alles geven. Ze zijn vastbesloten, doelgericht en zitten vol energie. Toch zijn ze ook erg geheimzinnig. Olijfgroen is daarom dé kleur voor een Schorpioen. De kleur staat namelijk voor balans en perfectionisme. Een als er één sterrenbeeld wel perfectionistisch is, is dat een Schorpioen.

View this post on Instagram A post shared by BLUESKY | Gel Nail Polish (@bluesky_cosmetics)

Weegschaal

Ze zijn heel lief en dol op romantiek, maar houden ook van drama en flirten. Voor een Weegschaal is de perfecte kleur eentje die tussen roze en rood in zit. Hiermee kunnen ze hun lieve maar ook hun sexy kant laten zien. Een donkerroze kleur past heel goed bij een Weegschaal.

View this post on Instagram A post shared by Melissa (@mels.manicures)

Maagd

Hemelsblauw is dé kleur voor een Maagd. Net als de kleur, zijn ze bescheiden maar erg betrouwbaar. Ook is een Maagd gesloten tot je ze leert kennen, de kleur is dan ook onopvallend, totdat je hem in het goede licht ziet.

View this post on Instagram A post shared by • OLIWIA • PRZYBYCIEŃ • (@pazzooli)

Leeuw

Bij een Leeuw denken veel mensen meteen aan de kleur oranje. Dit past ook perfect bij ze. Een Leeuw is enthousiast en warmhartig. Ook staan ze graag in het middelpunt van de aandacht. Met een kleur als oranje val je dan ook erg op.

View this post on Instagram A post shared by 勝本 直子 (@nao_katti421)

Kreeft

Een van de meest creatieve sterrenbeelden, is een Kreeft. Daarnaast zijn ze ook erg ambitieus, fantasierijk en zorgzaam. De beste kleur voor een Kreeft is daarom paars. Dit toont hun creatieve karakter, maar is nog wel mooi zacht wat weer bij hun zorgzame kant past.

View this post on Instagram A post shared by Nails & Beauty by Dilane S (@ds_nails_and_beauty)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Libelle | Beeld: Getty