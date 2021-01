Namaste! 3 soorten meditaties voor beginners

In kleermakerszit een beetje zitten ‘Mmmen’ en vooral nergens aan denken (ook niet aan een grote roze olifant). Dat was mijn eerste associatie met meditatie. Nu ik elke avond gewoon liggend met een been opgetrokken in bed of al wandelend in het bos mediteer, spreekt het mij meer aan. Daarom op een presenteerblaadje: 3 soorten mediaties voor beginners.

Voor we beginnen eerst even een korte uitleg. Meditatie is een Boeddhistische techniek om je geest en lichaam tot rust te laten komen door volledige stilte en ontspanning. Op deze manier kan in een andere staat van bewustzijn komen. Denkfout: bij mediteren is het niet de bedoeling om je gedachten te controleren, maar om ze los te laten.

Ademhaling meditatie

Je beste vriend is je ademhaling. Ga op een rustige plek zitten of liggen en sluit je ogen. Leg je handen in je schoot of op je knieën. Begin met het focussen op je ademhaling. Adem in door je neus en voel hoe je borstkas omhoog gaat. Adem uit door je mond en voel hoe je borstkas omlaag gaat. Door te focussen op je ademhaling word je rustiger en geconcentreerder. Dwaalt je gedachte af, breng hem dan rustig terug naar de ademhaling.

Yoga-mediatie

Eigenlijk is yoga ook een vorm van meditatie. Door yoga wordt je meer bewust van je lichaam. Bovendien voer je elke oefening zonder te praten met evenveel bewustzijn en liefde uit. Volg een yoga-les via YouTube of zoek een aantal houdingen uit. Probeer de houdingen met volledige aandacht te doen en focus hierbij op je ademhaling. Ook hier geldt: dwaal je af of ga je wankelen, probeer je focus dan rustig terug te vinden.

Loopmediatie

De loopmediatie, de naam zegt het al, doe je lopend. Ga op een plek staan waar je een stuk kunt lopen. Focus op je lichaam en je gewicht. Loop langzaam en voel bij elke stap hoe je tenen elkaar raken en hoe je voeten in je sokken en schoenen voelen. Verplaats je aandacht steeds een stukje naar boven, waardoor je uiteindelijk bewust wordt van je hele lichaam. Voor de diehards onder ons: je kan deze meditatie ook op blote voeten doen. Zo sta je nog meer in verbinding met de aarde.

