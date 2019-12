Kusgebaren, sisgeluiden en vunzige opmerkingen: veel vrouwen krijgen er op straat ongevraagd mee te maken. Hoewel dit vaak als intimiderend beschouwd wordt, is het niet strafbaar. Dat zou namelijk in strijd zijn met de Grondwet, heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald. VIVA praat erover met activist Milou Deelen, die zich hard maakt tegen straatintimidatie.



Volgens het hof valt het naroepen en nasissen van mensen op straat onder het uiten van je mening. En aangezien vrijheid van meningsuiting een van onze grondrechten is, kan dat soort gedrag niet strafbaar gesteld worden. Dat zou in strijd zijn met de Grondwet.

Het hof deed deze uitspraak vandaag in hoger beroep in een zaak tegen een 36-jarige Rotterdammer die vorig jaar zomer op straat acht vrouwen zou hebben lastiggevallen door ze na te roepen, kus- en handgebaren te maken en achter hen aan te lopen. Hoewel een deel van zijn acties is bewezen, wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Want, zo laat het hof weten: op een grondrecht kan alleen door de Tweede en Eerste Kamer een beperking worden aangebracht.

‘Het idee heerst dat mannen op straat alles maar kunnen roepen’

Intimidatie

Een heel gek besluit, vindt activist en journalist Milou Deelen. ‘Er kan wel worden geoordeeld dat dit vrijheid van meningsuiting is, maar er zijn mensen die zich hierdoor geïntimideerd voelen. Uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de vrouwen in Amsterdam en 84 procent van de vrouwen in Rotterdam te maken krijgt met straatintimidatie. Met deze uitspraak ontken je dat. Ik vind het een kwalijke zaak,’ vertelt ze aan VIVA.

Gewoon een compliment?

Milou beseft dat veel mensen naroepen of nasissen niet als probleem zien. ‘Een paar jaar geleden dacht ik zelf ook: ach, nafluiten, dat hoort erbij. Er werd veel minder over gesproken. Inmiddels weet ik: het hoort er helemaal niet bij. Het is genormaliseerd, maar het is niet normaal.’

Een compliment vindt ze het dan ook totaal niet. ‘Als iemand het positief opvat is dat superfijn, maar voor veel mensen is dat niet het geval. Ik vraag me serieus af of er ooit iemand serieus op ingaat als een man op straat ‘Hey, lekkere tieten!’ schreeuwt. Ik zou het in ieder geval never nooit als compliment zien. Je wordt als vrouw puur als object neergezet.’

‘Als vrouw moet je altijd op je hoede zijn’

Machtsstructuren

Volgens haar heeft het dan ook weinig te maken met het uitdelen van complimenten. ‘Het draait om machtsstructuren. Het idee heerst dat mannen op straat alles maar kunnen roepen en doen. Als vrouw moet je kunnen verwachten dat iemand zomaar naar je begint te roepen, fluiten of sissen. Je moet altijd op je hoede zijn.’

Daarom is het volgens Milou hoog tijd om de heersende machtsstructuren op de schop te gooien. ‘Ik vind dat de straten van iedereen moeten zijn, ongeacht je gender. Dat is nu niet het geval: de straten zijn vooral van mannen. Vooral ’s avonds is dat zo, maar eigenlijk overdag ook.’

Dubbel pech

In oktober heeft Milou in samenwerking met schoenenmerk TOMS een kunstexpositie georganiseerd met straatintimidatie als thema. Het onderwerp gaat haar erg naar het hart. ‘Ik ben zelf een vrouw én val binnen het LHBT-spectrum. Dubbel pech op straat, dus. Ik word niet alleen seksueel bejegend omdat ik vrouw, maar ook omdat ik gay ben.’

‘Ik neem me altijd voor om iets terug te zeggen, maar klap toch dicht’

Zo voelde ze zich onlangs geïntimideerd toen ze met haar vriendin voor de deur van haar huis stond te zoenen. ‘Toen we naar binnen wilden gaan, zette een man zijn voet tussen de deur. ‘I don’t mind joining you’, zei hij. Het was als grap bedoeld, maar ik vond het totaal niet leuk. Ik voelde me echt geïntimideerd.’

Reageren

Toch vindt ze het in vaak nog moeilijk om iets terug te zeggen. ‘Ik neem het me altijd voor om dat te doen, maar op het moment zelf word ik er gewoon door overvallen. Dan voel ik me geïntimideerd en klap ik dicht. Achteraf baal ik daarvan.’

Niet opgeven

De gemeente Rotterdam laat weten een gesprek met Den Haag te willen en door te gaan met de aanpak van de straatintimidatie. ‘Wij vinden dat iedereen veilig en ongestoord over straat moet kunnen, ongeacht uiterlijk. Wij gaan nu kijken of we het via de landelijke politiek kunnen organiseren.’

Ook Amsterdam heeft een verbod op straatintimidatie opgenomen in de APV, maar het bleef de afgelopen tijd bij waarschuwingen in afwachting van het hoger beroep in de Rotterdamse zaak. ‘We bestuderen de uitspraak en komen later terug op de mogelijke gevolgen voor het Amsterdams beleid,’ reageerde de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. Het stadsbestuur komt volgend jaar met een campagne die gericht is op het tegengaan van straat- en seksuele intimidatie.

Tekst: Jessica Sindelka | Beeld: Sanne Bakker