We zijn allemaal massaal gaan wandelen tijdens deze pandemie. Of je nu gezellig met je partner of met je vriendinnen gaat. Je kan het zelf zo leuk mogelijk maken. Maar al die mensen in het bos kunnen slechte gevolgen hebben voor onze natuur en de dieren die erin leven zeker tijdens het broedseizoen. Daarom vragen boswachters van LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nu of we rekening kunnen houden met de dieren in de natuurgebieden.

Wandelingen in moeder natuur

Dat heel Nederland massaal aan het wandelen is, heeft toch ook voordelen. Voor veel mensen is het een echte eyeopener. Wij hebben gewoon ook een hele mooie natuur. We moeten dan ook ons best doen om het te beschermen. Zeker nu, want het is broedseizoen. Ruben Vermeer is een boswachter bij Natuurmonumenten. Hij zegt dan ook: “Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden.”

Kraamvisite

Het is dan ook belangrijk dat je rekening houdt met de volgende dingen: rust, afstand en hygiene. Het beste is om zo veel mogelijk uit de buurt van de dieren te blijven, niet te veel herrie te maken en het leefgebied van de dieren schoon te houden. Daarom hangen er in deze gebieden nu spandoeken met de tekst: ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Hiermee willen de natuurorganisaties mensen waarschuwen en erop wijzen dat ze moeten oppassen voor de dieren. Ook zijn er in veel natuurgebieden extra vuilnisbakken neer gezet zodat mensen sneller hun afval kwijt kunnen.

Welkom

Gelukkig hoef je niet al te veel na te denken. De meeste wandelpaden zijn ver genoeg van de dieren aangelegd waardoor er genoeg rustgebied voor ze overblijft en ook genoeg voor jou om van de natuur te genieten. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli. Dus wees een beetje voorzichtig als je er op uit gaat, maar geniet vooral van al het moois om je heen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Kraamkamer Natuur | Beeld: Pexels