Zo breng je jouw weerstand op natuurlijke wijze naar een hoger level

Voortdurend je handen wassen, een mondkapje dragen en vitaminepillen slikken. Het zijn belangrijke dingen die je helpen om je weerstand op peil te houden. Toch kun je ook al een heel eind komen met andere simpele natuurlijke handelingen die je dagelijks kunt toepassen om je immuunsysteem een flinke boost te geven.

Een goede weerstand betekent een goed immuunsysteem van lichaamseigen barrières, organen, moleculen en antistoffen die je beschermen tegen ongewenste indringers. Je kunt je immuunsysteem een handje helpen met een aantal natuurlijke tips.

Zonlicht

Schijnt de zon? Installeer jezelf dan op een stoel op je balkon of in de tuin. De zon stimuleert niet alleen de vitamine D-productie, maar ook de melatonine-productie, je slaaphormoon. De vitamine D zorgt er meteen voor dat je meer energiek bent.

Laat suiker staan

Suiker is niet alleen slecht voor de lijn en je gebit, maar het verlaagt ook je weerstand. Laat die ongezonde snacks dus even staan en kies voor suikervrije tussendoortjes.

Stay hydrated

We bestaan voor zeventig procent uit water en daarom is het belangrijk om dat aan te blijven vullen. Alcoholische dranken, koffie en zwarte thee onttrekken water aan lichaamscellen, dus probeer deze dranken even te vermijden. Kun je echt niet zonder koffie? Drink er dan altijd een glas water bij.

Koude douche

Hoewel het niet heel verleidelijk klinkt, is een koude douche bijzonder goed voor je weerstand. Is een volledige koude douche toch teveel gevraagd? Spoel je dan alleen af met een koude plens en wurm je daarna snel in je warme badjas.

Blijven lachen

Volgens onderzoek beïnvloedt een positieve gemoedstoestand onze weerstand. Een goed excuus dus voor een leuke comedy of doe dingen waar je blij van wordt

Bron: LINDA. Beeld: iStock