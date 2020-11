We onderschatten massaal hoeveel alcohol we eigenlijk drinken

Geniet, maar drink met mate zit er bij veel van ons inmiddels wel ingepeperd. Een advies dat we heus weleens rücksichtlos in de wind slaan, maar over het algemeen ter harte nemen. Dachten we. Want wat blijkt: de meeste Nederlanders hebben geen flauw benul hoeveel ze eigenlijk drinken.

Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bijna 60% denkt dat je uit een standaard fles wijn 6 glazen schenkt. In werkelijkheid zijn dat er 7,5. Oeps, ja.

Twee glazen gezond?

Van de overmatige – en zware drinkers meent ook een kwart dat twee glazen rode wijn per dag gezond zijn. 39% denkt zelfs dat de Gezondheidsraad dit adviseert. Niets is minder waar. De Gezondheidsraad zit liefst helemaal geen drank, maar anders toch echt maximaal een glas per dag.

Je bent een overmatige drinker wanneer je wekelijks teveel drinkt. Dat betekent 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen bij mannen. De zware drinkers drinken op een avond meer dan vier -(vrouwen) of zes glazen (mannen).

Ook gezellig als je niet drinkt

Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat over alcoholbeleid en schrok zich een hoedje van deze cijfers. Vooral onder zware – en overmatige drinkers is er werk aan de winkel. ‘In december komen we daarom met een campagne die laat zien dat het ook heel gezellig kan zijn als je niet drinkt.’ (En als je hier ook ‘champagne’ las in plaats van ‘campagne’: je bent niet de enige).

Risico’s

Alcohol vergroot de kans op een hele trits aandoeningen. Alcoholverslaving ligt nogal voor de hand, maar ook de kans op dementie, hart- en vaatziekten en verschillenden soorten kanker wordt aanzienlijk groter. Blokhuis geeft toe dat hij zich daar ook lang niet altijd even bewust van was. ‘Om heel eerlijk te zijn, had ik ook niet precies scherp hoe het zit met alcohol en gezondheid voordat ik staatssecretaris werd. Maar sinds ik meer weet over het verhoogde risico op kanker en dementie, ben ik echt voorzichtiger geworden.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door VinoPriča (@vinoprica)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD. | Beeld: iStock