Nederlanders waren in 2020 gelukkiger met hun leven dan in 2019

We hebben het afgelopen jaar heel wat af geklaagd met z’n allen. Over niks kunnen doen, het gemis van vrienden, feestjes, sport, vakanties en lange dagen op het terras. Hoe ellendig dat ook is voor alle betrokken partijen: toch blijkt uit onderzoek van het CBS dat we in 2020 een stuk gelukkiger waren dan in 2019.

Ja, die zagen wij inderdaad ook even niet aankomen. Toch geeft ruim 66 procent van de Nederlanders zijn leven een ‘7 tot een 10’. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vroeg 7836 volwassenen naar hun geluksniveau. Nog opvallender is dat uit het onderzoek blijkt dat het aantal Nederlanders met een ‘hoog persoonlijk welzijn’ is gestegen ten opzichte van 2019.

Vijfje

Het is weliswaar een stijging van maar 1,5 procent: maar toch. We zijn er over het algemeen ondanks alles in 2020 kennelijk toch niet ongelukkiger op geworden. Ook het aantal mensen dat geen hoge pet op heeft van het leven, nam iets af: van 2,8 naar 2,6 procent. Van de ondervraagden beoordeelt 33 procent het leven met een vijfje of een zesje.

Sociaal leven

Het zal geen verrassing zijn dat de waardering van het contact met vrienden, familie en buren iets is gedaald. In plaats van 82,9 procent is nu 81,7 procent tevreden over het sociale leven. Zorgen over de financiële toekomst bleven onveranderd: net als in 2019 kampt ongeveer een kwart van de bevolking daar mee. De psychische gesteldheid ging wel wat achteruit. De waardering daarvoor kelderde van 83,1 procent naar 81,7 procent.

Vertrouwen is toegenomen

En we zijn nog niet klaar met de goednieuwsshow. Ondanks alle verontrustende krantenberichten, de ferme maatregelen, de toeslagenaffaire, de avondklok en het gemopper in talkshows over de aanpak van Rutte en consorten is het vertrouwen in instituties juist toegenomen. En niet zo zuinig ook: het vertrouwen in de Tweede Kamer steeg van 39,2 procent naar een whopping 52,4 procent. Ook de politie en rechters zagen een lichte stijging in vertrouwen, zij het iets minder exorbitant dan in de politiek.

Zegeningen tellen

Zijn we in 2020 massaal onze zegeningen gaan tellen? Vinden we het stiekem wel lekker, dat gebrek aan sociale verplichtingen, de kantoortuin en uitjes? Het CBS geeft daar geen antwoord op. Wel goed om te weten is geen van de ondervraagden op de intensive care heeft gelegen of een baan is verloren. Dat maakt natuurlijk nogal een verschil voor je algehele welzijn. Ook waarschuwt het instituut dat de waarneming dit jaar iets beperkter is omdat onderzoekers niet meer bij mensen over de vloer konden komen, maar het onderzoek telefonisch of digitaal afnamen. Dat heeft het CBS overigens wel weer meegenomen in de weging van de antwoorden.

Laten we in ieder geval hopen dat we die positieve vibe ook dit jaar tussen het klagen door vasthouden.

Bron: Volkskrant | Beeld: Getty