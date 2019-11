Nederlanders worden steeds langer (en ook dikker, ai)

We groeien maar door, zowel in de lengte als in de breedte. Het CBS vergeleek onze data met 38 jaar geleden en Nederlanders worden langer en – zeker vrouwen – wat dikker.

Vooral mannen groeien de pan uit. Was de gemiddelde man in 1981 nog 1 meter 77, nu is de gemiddelde man 1.81 meter. Dat is een stijging van 3,8 centimeter. Mannen groeien sneller dan vrouwen, die 1,5 centimeter langer zijn dan hun soortgenoten in 1981. En omdat mannen sneller groeien dan vrouwen, wordt het verschil in lengte tussen de gemiddelde man en gemiddelde vrouw steeds groter. Op dit moment is dat verschil 14 centimeter.

Bodylicious

Waar vrouwen sneller in stijgen dan mannen, is in de breedte. De man kwam gemiddeld bijna 2,3 kilo aan, vrouwen maar liefst 4,7 kilo ten opzichte van het gewicht in 1981. En dat terwijl onze gemiddelde lengte nauwelijks is gestegen. De meeste vrouwen bevinden zich in de gewichtscategorie van 53 – 72 kilo. De meeste mannen wegen tussen de 78 en 92 kilo.

Regionale verschillen

De lengte van mensen verschilt per regio, blijkt uit de gezondheidsmonitor van het CBS en de GGD. Vooral Limburg wijkt af: daar zijn de mannen als vrouwen het kortst. Brabanders zijn langer dan de Limburgers, maar korter dan de gemiddelde Nederlanders.

Hoe noordelijker je komt, hoe langer de mensen wonen. Zelfs op een klein oppervlak als Nederland. Want de langste Nederlanders? Juist, die wonen in Friesland en Groningen. Zowel vrouwen als mannen zijn daar zo’n 3 centimeter langer dan hun landgenoten in het zuiden.

Bron: CBS | Beeld: Unsplash