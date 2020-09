Slips komen in alle soorten en maten. Zo heb je strings van een dun koordje of brazilians en v-shapes met juist een bredere heupband. Je hebt ook comfortabele boxers, de doodgewone onderbroek of de slip met hoge taille. Een combinatie van die laatste twee, de doodgewone onderbroek met een hoge taille, is al meer dan 35 jaar een van de grootste verkoopsuccessen van Zeeman. Reden genoeg om de ‘oma-onderbroek’, de Mady, eens in een nieuw jasje te steken.

De Mady van Zeeman

Never change a winning team is wat je in het geval van Zeeman’s Mady zou kunnen zeggen. Al 35 jaar is deze klassieke onderbroek niet weg te denken uit het assortiment van de Nederlandse retailketen. De hoofdreden voor het succes van deze hoge slip is logisch: het broekje van katoen zit uiterst comfortabel. De slip kruipt niet tussen de billen, is lekker warm en biedt genoeg ruimte voor inlegkruisjes tijdens je menstruatie. Een succesnummer.

Maar na 35 jaar mag Mady van Zeeman een metamorfose ondergaan. Om die reden sloeg Zeeman de handen ineen met Anne-Lotte van Vonderen, die styling studeert aan de Nederlandse hogeschool Academie Artemis. Van Vonderen gooide het witte katoen de deur uit en gaf de slip meer elegantie met behulp van een polkadot motief, de ‘Dotty Mady’, en met een panterprint, ‘de Catty Mady’. Voor liefhebbers van zwart kant is er de ‘Lacy Mady’.

Online uitverkocht

De Mady-reeks is verkrijgbaar in de maten S tot en met XXL. Voor een sexy slipje betaal je 3,99 euro, de klassieke slip koop je in een duopack voor 2,99 euro. Het slipje valt blijkbaar goed in de smaak, want online is hij al uitverkocht. In de winkels kun je de oma-onderbroekjes wel nog vinden.