Nederlandse studente (22) ontdekt zwangerschap pas tijdens de weeën

De Nederlandse Studente Lovely Dewolf (22) liep al een tijd rond met pijn in haar buik en was al een paar keer langs de dokter geweest. De dokter dacht dat ze nierstenen had. Maar niets bleek minder waar…

Toen Lovely de pijn niet meer aankon ging ze naar het ziekenhuis, met de gedachte dat artsen daar haar nierstenen zouden verwijderen. Het was pas daar dat ze erachter kwam dat er iets heel anders in haar buik zat, een baby!

Tijd om te wennen aan het idee dat ze moeder zou worden had de studente niet. “Plotseling kwamen de dokters mij vertellen dat ik zwanger was!”, vertelde ze aan het Algemeen Dagblad. “Ik dacht: help, wat een slechte timing. We hebben nog geen huis, ik studeer nog en we hebben maar 6 à 7 maanden tijd om alles te regelen. Maar het bleek dat ik niet pas zwanger was, ik was al aan het bevallen. Nog eens een half uur later was Maité daar.”

Laag pitje

Inmiddels heeft Lovely haar studie op een laag pitje gezet en alle studentenfeestjes afgezegd. “Dat is niet te combineren met het moederschap.” Vader Arno De Reycke (27) is hartstikke blij met zijn dochter. Hij had liever een langere voorbereiding gehad, maar vanaf het eerste moment wist hij dat hij niet meer zonder haar kon.

Hoe het kan dat Lovely de zwangerschap niet door heeft gehad? “Ik was wel eens misselijk, maar ik dacht meteen dat ik te zwaar gefeest had. En als ik ’s morgens niet uit bed wilde, was dat omdat ik niet naar de les wilde, dacht ik.”

Bron: AD | Beeld: iStock