Uit een nieuw onderzoek blijkt dat het niet zo best is gesteld met het zelfvertrouwen van Nederlandse jongeren tussen de 16 en 34 jaar. 3Vraagt deed hier onderzoek naar in samenwerking met Brandpunt+.

Ruim een kwart van de Nederlandse jongeren is onzeker over zijn/haar lichaam. Onder vrouwen ligt dat percentage zelfs op 31%. Vooral de buik is een lichaamsonderdeel waar veel mensen tussen de 16 en 34 jaar enorm onzeker over zijn.

Ogen het mooist

Nog meer alarmerende cijfers: van de ondervraagden heeft 60% van de vrouwen wekelijks negatieve gedachtes over haar lichaam. Onder mannen ligt dat aantal op 37%. Grootste pijnpunten zijn het gezicht, hun lichaamsbouw of een bepaald onderdeel van hun lijf. De 2229 ondervraagden vinden hun gezicht en ogen meestal het mooist.

Social media

Nog een conclusie die veel van ons niet zal verbazen: jonge vrouwen vergelijken zichzelf massaal met elkaar. Zo’n 64% van hen doet dat, tegenover 38% van de jonge mannen. Dat vergelijken blijkt de snelste route naar onzeker worden over je eigen lichaam, maar ook de perfecte plaatjes die we krijgen voorgelegd op social media werken volgens de ondervraagden bepaald niet mee.

Body types door je strot

‘Er is door de maatschappij een beeld opgelegd over hoe je eruit moet zien, wat op sociale media nog eens wordt versterkt. Daar word ik soms onzeker van’, aldus een van de deelnemers. ‘Op socials, tv en andere media worden er constant bepaalde ‘body types’ door je strot geduwd. Bewust of onbewust ga je jezelf daar toch mee vergelijken’, schrijft een ander.

Bron: 3Vraagt | Beeld: Getty