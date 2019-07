Neem de zomer als meetpunt voor je geluk en check wat je wilt veranderen

De start van een nieuw jaar wordt gezien als het moment voor goede voornemens, maar eigenlijk is de zomer een veel logischer moment. In de zomer ga je namelijk op vakantie, en neem je letterlijk even afstand van je leven. Wat is nu een beter moment om, al nippend aan een cocktail, te reflecteren op je leven en of je wel op de juiste koers zit?

Pak je binnenkort je koffers, of lees je dit vanaf de rand van een zwembad, dan hebben we een aantal punten voor je die het makkelijker maken om je eigen leven onder de loep te nemen.

Spijt op het sterfbed

Bronnie Ware, misschien heb je al eens van haar gehoord, werkte met mensen in de laatste weken van hun leven. Ze werd bekend omdat ze de wensen van de stervenden in kaart bracht, wat in feite een les is voor ons allemaal. Het schokkende is dat werk niet in het rijtje voorkomt, iets waar we een groot deel van ons leven aan besteden. Dit zijn de punten waar mensen die wisten dat de dood niet lang meer op zich zou laten wachten, graag anders hadden gedaan:

Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te leiden, eerder dan het leven dat anderen van me verwachtten. Liever had ik niet zo hard gewerkt. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten. Graag had ik vaker mijn vrienden opgezocht en contact met hen gehouden. Ik wou dat ik mezelf vaker had toegelaten om gelukkig te zijn.

En nu jij

Neem het tot je, en bekijk dan in alle rust in hoeverre je in je leven deze punten nakomt. Check voor jezelf of je daar nog wat aan zou willen veranderen. Grote kans namelijk dat je door een nieuwe koers te gaan varen je (nog) gelukkiger wordt.

Óf je komt tot de conclusie dat je al prima bezig bent, en wat een rijkdom is het om dat te beseffen!