Negative Nancy: deze tips helpen je om positiever in het leven te staan

Hoewel je de week vol goede moed begint, neemt de criticus in je al snel de overhand. Het is koud, je werk is niet leuk op dat moment en zo kun je nog een hele waslijst aan negatieve zaken opnoemen. Wil je wat positiever in het leven staan? Dat kun je leren.

Een optimist worden heeft namelijk niet alleen voordelige effecten op je mentale gezondheid, maar ook fysiek kun je er heel wat baat bij hebben. Zo zou het ontstekingen je lichaam tegengaan én zou je sneller herstellen van een beroerte, zo bijkt uit een nieuwe studie van University Texas Health. Geluksexpert Leo Bormans verklaart: ‘Je kan iemand niet verplichten om positiever in het leven te staan, maar je kan het wel leren.’

Positiever leven

In het onderzoek werden mensen bestudeerd die eerder een beroerte overleefden. Wat blijkt? Wanneer deze proefpersonen optimistisch waren, was de beroerte minder heftig. En dat niet alleen: drie maanden na de gebeurtenis waren deze mensen ook beter gerevalideerd en hadden ze minder last van ontstekingen. Hoofdauteur Yun-Ju Lai legt uit: ‘Onze resultaten suggereren dat optimisten beter kunnen genezen van een ziekte of een aandoening. Het humeur boosten kan een ideale manier zijn om je mentale gezondheid te verbeteren en sneller te herstellen na een beroerte.’

Optimisme kun je leren

Merk je toch dat je eerder altijd het negatieve inziet van een situatie dan het positieve? Geen zorgen, positiever in het leven staan kun je leren. Maar om dat vermogen te hebben, moet je eerst wat wát het nu precies is. Leo Bormans is geluksonderzoeker en schreef de boeken The World Book of Happiness en Geluk 2.0. ‘Optimisten zijn mensen met een positieve levensstijl. Ze spreken met woorden als ‘wij’, ‘de toekomst’ en zijn oplossingsgericht’, licht hij toe. ‘Pessimisten vertrekken daarentegen vanuit termen als ‘ik’ en ‘het verleden’, en ze focussen vooral op hun problemen.’ Mensen die dus vaak ‘ik’ gebruiken in zinnen, zullen het glas eerder halfleeg zien. Bormans verklaart dat eerdere studies ook al hebben aangetoond dat optimisme een groot effect heeft op de levensduur van mensen.

Onmogelijk

Maar je happy de peppy voelen, terwijl alles op dat moment tegen lijkt te zitten, is nog knap lastig. Bormans vindt dan ook dat je iemand niet kan verplichten om positiever in het leven te staan. ‘Je kan tegen een pessimist niet zeggen dat ’ie wat vaker door een roze bril moet kijken. Dat werkt als een rode lap op een stier.’ Hij vervolgt: ‘Bovendien ervaart iedereen pijn en verdriet. Ik krijg een enorme allergie van mensen die overdreven happy zijn en elke dag een foto van een Cuba Libre posten op Facebook. Het is onmogelijk om elke dag gelukkig te zijn.’

Genetica

Waar de een nu eenmaal alles door een roze bril ziet, is de ander simpelweg wat norser aangelegd. Dit heeft deels te maken door onze genetica. De geluksonderzoeker: ‘Zo’n 30% is erfelijk bepaald. Maar het is niet omdat je ouders en grootouders geboren positivo’s zijn, dat jij per se in hetzelfde straatje terecht komt. Andere factoren zoals context en omgeving spelen ook een rol. Wie op het werk elke dag aan het koffieapparaat praat met de klagers en de zagers, zal zich op den duur ook norser voelen.’

Roze bril

Dus hoe zit het? ‘Of je ongelukken hebt meegemaakt in je leven, bepaalt zo’n 10%. Denk aan iemand die z’n baan verliest of in een rolstoel terecht komt. Zo’n 15% kan verklaard worden door je sociale positie. Hoogopgeleiden en mensen hebben iets meer kans om gelukkig te worden dan laagopgeleiden en mensen die amper rondkomen. 20% wordt bepaald door de levenskeuzes die je maakt. Ben je in een gelukkig huwelijk verzeild geraakt? Heb je een goede baan gevonden?’ Zo’n 25 procent is vervolgens aangeleerd gedrag, dingen die je zelf in de hand hebt. ‘Dat is het goede nieuws: je kan leren om het leven langs de zonnige kant te bekijken.’

Vijf factoren

Door de vijf factoren gezondheid, relaties, werk, geld en vrijheid positief aan te pakken, kun je je gelukkiger voelen. ‘In plaats van bang te zijn dat je ziek zal worden, kan je beter nadenken wat je zelf kunt doen om gezonder te leven, zoals proberen om meer te bewegen en fruit te eten’, aldus Bormans. ‘In plaats van te twijfelen of je vrienden je wel leuk vinden, kan je hen beter opbellen en samen leuke dingen doen.’ Ook op je werk doe je er goed aan om je niet te focussen op bijvoorbeeld een irritante collega, maar juist de nadruk te leggen op wat je wél leuk vindt. En geld? Dat maakt niet gelukkig, zo zeggen ze weleens. ‘Het is belangrijker dat je er leuke dingen mee doet. Het klinkt cliché, maar koop ervaringen, geen spullen. Last but not least is het ook beter om positief te kijken naar onze vrijheid: wees niet bang voor terrorisme en cyber attacks, maar kom op voor je rechten.’

Positivo 2.0

Eén voorwaarde om positiever door het leven te gaan, is dat je het ook wel echt moet willen. Onderneem actie om jouw geluk te vergroten. Dat kunnen al kleine dingetjes zijn waardoor je beter in je vel gaat zitten. Bijvoorbeeld een dagboek bijhouden waar je elke dag drie positieve zaken in opschrijft, kan al helpen. Wel moeten het dingen zijn waar je zelf een invloed op hebt kunnen uitoefenen. Het helpt omdat je je zo dankbaar voelt voor de kleine geluksmomentjes in het leven. Wilde je altijd al vrijwilligerswerk uitoefenen? Doen! Studies tonen aan dat vrijwilligers langer en gelukkiger leven.

Lachen

Je moet nog even naar buiten, je moet een frisse neus halen. Maar vervang dit eens door willen. Dit helpt omdat je zo eerder het gevoel hebt dat je je leven in de hand hebt. Daarnaast is het belangrijk om wat vaker te lachen. ‘Je moet niet als een clown door het leven gaan, maar door veel te lachen, maak je meer vrolijke dingen mee. Lachende mensen leggen meer contact met anderen, en door je mondhoeken af en toe omhoog te trekken, denken je hersenen dat alles goed gaat.’

Doelen

Kijk je al heel de week uit naar heerlijk op de bank ploffen in het weekend? Alleen maar goed. Door doelen te stellen, kun je ergens naartoe leven. En ja, we snappen dat na een lange dag werken, je echt geen zin meer hebt om jezelf naar de sportschool te slepen. Toch is het juist goed voor je om in beweging te blijven. Wel kun je hier beter voor iets in groepsverband gaan. Merk je dat je je een beetje mee laat slepen door negatieve gebeurtenissen? Zet dan muziek op, een lekker nummer heeft een positief effect op je humeur. Als laatste raadt de geluksexpert nog aan om een boek te lezen. ‘Dan kom je terecht in het hoofd van een ander personage, waardoor je meer empathie krijgt. Het zorgt ervoor dat je meelevender wordt, beter kunt luisteren naar anderen en vaker denkt vanuit het ‘wij-gevoel’.’

Bron: HLN | Beeld: Unsplash