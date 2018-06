Neptunus draait vanaf vandaag ‘retrograde’ en daar zijn twee sterrenbeelden heel blij mee

Ergens hier ver, ver vandaan geven acht planeten invulling aan onze emoties, behoeftes, dromen en aan hoe situaties verlopen en ervaren worden. Sterren en kometen schieten alle kanten op en vanaf vandaag draait de planeet Neptunus retrograde. Kort gezegd betekent retrograde dat het lijkt alsof een planeet achteruit in plaats van vooruit draait. Eerst was dat de planeet Mercurius, nu is het de beurt aan Neptunus.

Die retrogradedraai van Neptunus duurt tot 24 november en zal alle sterrenbeelden beïnvloeden. Of nou ja, alle, dat is nou ook weer niet helemaal waar. Er zijn twee sterrenbeelden die de dans ontspringen. Voor ieder sterrenbeeld geldt dat je wat dieper in het leven duikt. Neptunus is immers de planeet van Vissen en staat voor onpeilbare diepte. In de mythologie is Neptunus de God van de Zee, en is het de drijfveer van onze zoektocht naar het groter geheel. De zoektocht naar de bodem van de oneindige oceanen en met welke stroming je mee wilt zwemmen, om in zeetermen te blijven spreken.

Afijn, de komende vijf maanden hebben we hier dus mee te maken en zijn we allemaal een stukje dichter bij onze doelen en dromen. Besef overigens wel dat we ieder jaar met een retrogade planeet te maken hebben en dat we soms niet eens hebben stilgestaan bij het feit dat dit een ‘ding’ is. Maar terug naar de twee sterrenbeelden die easy peasy door de komende maanden gaan floaten:

Weegschaal

Weegschaal, jouw vijf maanden van de Neptunus retrograde staan volledig in het teken van wellness. Elke hobbel die je tegen komt, kun je makkelijk nemen. Je wordt niet geconfronteerd met ongemakkelijke angsten of obstakels om vooruitgang te boeken. De moeilijkste uitdaging die jij tegenkomt? Dat is die reep chocolade bij de kassa van de supermarkt.

Waterman

Tja, hebben we het over de planeet die staat voor God van de Zee, dan zit de Waterman natuurlijk heerlijk in zijn sas. Is er een retrograde gaande? Jup, jij Waterman gaat er niets van merken. Terwijl anderen diep in hun emoties en verlangen duiken en op zoek gaan naar hun authentieke zelf, blijf jij gewoon lekker chill. De komende vijf maanden zijn voor jou een fijne periode waarin je je dromen en idealen rustig kunt onderzoeken. Retrograde Neptunus komt gewoon even hoi zeggen, verder niets!

