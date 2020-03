Net wakker? Dan kun je deze gewoonte beter ver links laten liggen

Je hebt nog maar net de slaap uit je ogen gewreven of je hersenen staan al aan. Weer een drukke dag voor de boeg waarin een hoop moet gebeuren. De radertjes in je brein draaien overuren, maar laat dit nu nét de slechtste gewoonte zijn om mee te ontwaken.

Meteen beginnen met denken is volgens psycholoog Jude Miller Burke dan ook echt een no-go. Het zorgt namelijk voor behoorlijk wat stress, en dat al terwijl je nog maar net aan je dag begonnen bent.

Ontwaken gewoonte

Sterker nog, van dit opgejaagde gevoel kun je nog de rest van de dag last hebben. Dit fenomeen heeft een naam: future tripping. Je geeft je lichaam niet eens de kans om rustig te kunnen ontwaken, maar bent meteen bezig met allerlei activiteiten waar je over ‘struikelt’. Het gevolg? Je lijf krijgt niet de mogelijkheid om op te starten zoals het zou moeten én de stress zul je de gehele dag nog voelen.

I’ve got a text!

Onze telefoon is hier dan ook een grote boosdoener in. Of je nu de wekker uit moet zetten of door Instagram gaat scrollen, je staat meteen ‘aan’. Burke verklaart aan Elite Daily: ‘Als je je mail gelijk bij het wakker worden opent, stijgen je stresslevels al voor je het bed uit bent.’ Ook psychotherapeute Lena Franklin kan zich hier alleen maar bij aansluiten. Zij geeft aan dat future tripping stresshormonen triggert en je zenuwstelsel hierdoor op een negatieve manier wordt geactiveerd. ‘En vervolgens voelen we ons gedurende de hele dag prikkelbaar, erg alert en tegelijkertijd uitgeput.’ Ai.

Positieve mindset

Maar ja, hoe zorg je nu voor een omslag in dit denkpatroon? Nou, door allereerst proberen niet meteen alles te willen oplossen voor de rest van de dag én je telefoon even links te laten liggen. Staan jouw hersenen altijd aan? We feel you. Het kan dan al helpen om een positieve intentie voor die dag te bedenken. ‘Vandaag ga ik proberen genoeg frisse lucht te krijgen.’ Een andere manier om rustig te ontwaken is door te mediteren, even diep adem te halen of een rondje te gaan wandelen. Belangrijk is vooral om jouw lichaam de mogelijkheid te geven om rustig te ontwaken, zodat je ook de rest van de dag je een stuk ontspanner zult voelen. Relax, take it easy.

