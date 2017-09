Bewezen: we kiezen eerder voor Netflix dan voor vrienden

In de categorie ‘de waarheid kan hard aankomen’ hebben we vandaag weer een mooie voor je. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat we Netflix verkiezen boven onze vrienden.

Don’t shoot the messenger, maar per dag kijken we zo ongeveer 100 minuten naar Netflix. Dat is méér dan anderhalf uur per dag! En naast de tijd die je kwijt bent aan werk of huishoudelijke taken zijn dat een boel kostbare minuten. Deze kostbare tijd wordt niet aan vrienden besteed.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Cordcutting, is gebleken dat we per dag maar zo’n 38 minuten aan sociale activiteiten besteden. Een snelle rekensom doet concluderen dat dat mínder dan de helft van onze gemiddelde Netflix-sessie is. Maar houd moed: naast vrienden laten we ook activiteiten als sporten, lezen, wandelen en koken graag voor Netflix schieten. We kijken gewoon heel graag Netflix!

Beeld: iStock