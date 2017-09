Netflixers opgelet: bingewatchen is slecht voor je nachtrust

Na een lange en drukke werkdag is er niets fijner dan een avondje netflixen. Serietje aan en gaan, totdat het écht tijd is om jezelf van de bank naar het bed te verplaatsen (oké, en dan vanuit bed nog één allerlaatste aflevering). Maar wist je dat je van zo’n avond bingewatchen helemaal niet zo relaxed wordt?

Bingewatchen is minder ontspannend dan we dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse communicatiewetenschapper Liese Exelmans, die onderzoek deed onder jongeren tussen 18 en 25 jaar. Tachtig procent van hen is fervent bingewatcher, waarvan het grootste deel gemiddeld drie à vier afleveringen achter elkaar kijkt.

Extra vermoeid

Hoewel je misschien zou denken dat zo’n Netflixavond ervoor zorgt dat je lekker uitrust, waren de bingewatchende jongeren vermoeider dan zij die niet bingen. Een op de drie bingewatchers slaapt slechter dan iemand die niet urenlang series kijkt. Een avond bingen kan je nachtrust flink aantasten.

Vaak wakker

Nu zou je misschien denken dat het probleem ‘m zit in het aantal uren slaap (want: te lang gebinged), maar dat is niet eens zozeer het geval. Bingewatchers vallen moeilijker in slaap en worden vaker wakker. Hoe vaker je netflixt, hoe vermoeider je overdag bent. In sommige gevallen leidt het zelfs tot insomnia.

Cliffhangers

Maar waarom heeft het kijken van series zoveel invloed op je nachtrust? Volgens onderzoeker Liese Exelmans komt het doordat series met onze aandacht en betrokkenheid spelen, waardoor we er ook in bed nog mee bezig zijn. Daarnaast eindigen afleveringen vaak met een cliffhanger en starten streamingsdiensten vaak automatisch een nieuwe aflevering. Daardoor moet je zelf de discipline hebben om te stoppen met kijken.

Wat wel kan helpen: op tijd stoppen met kijken en eerst nog even relaxen voor je je bed opzoekt.

Bron NOS op 3 | Beeld Shutterstock