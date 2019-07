Niet altijd goed advies: hoe ‘volg je passie’ averechts kan werken

‘If you do what you love, you’ll never work a day in your life.’ Deze cheesy quote kon zo van een bord uit de Xenos komen. En hoewel er ergens een kern van waarheid schuilt in deze spreuk, blijkt dat je iemand juist níet het advies zou moeten geven om zijn of haar passie te volgen.

Raar, maar waar, dit blijk toch echt uit studies van onderzoekers van de Universiteit van Stanford. Hierbij keken ze naar verschillende manieren van denken én onderzochten ze wat voor invloed deze wijzes hadden op de slagingskans van het ontwikkelen van interesses.

Passie(f)

Want hoewel je iemand misschien juist een zetje in de goede richting wil geven, heeft de zin ‘vind je passie’ het omgekeerde effect op mensen. Hoe zit dat? Volgens de proefpersonen doordat het impliceert dat zodra je dit hogere doel dan hebt gevonden, je het alleen nog maar zelf hoeft na te leven. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet (helaas).

Beren op de weg

Want zodra er ook maar iets van obstakels of moeilijkheden opdoemden tijdens het uitoefenen van deze nieuwe passie, werd al snel de handdoek in de ring gegooid. Dat werd ook wel duidelijk uit een van de experimenten uitgevoerd door de onderzoekers. Hierbij waren studenten zeer geïnteresseerd in een video over zwarte gaten, maar zodra ze meer wetenschappelijke artikelen gingen lezen over deze materie, zakte het enthousiasme tot een dieptepunt.

Ontwikkel en gij zult vinden

Wat je dan wel kunt zeggen? Nou, door bijvoorbeeld het advies te geven om een passie te ontwikkelen, is de druk al veel minder hoog. Hoofdonderzoeker Walton verklaart: ‘Ontdek een interesse en denk: dat lijkt me interessant, hier zou ik meer van willen weten en investeer daar tijd in. Het is echt niet zo dat alles vanzelf gaat als je eenmaal je passie gevonden hebt. Je moet er nog steeds iets voor doen.’ Ontwikkel en gij zult vinden dus, of zoiets.

Bron: Women’s Health | Beeld: iStock