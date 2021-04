Dít is de reden dat jij jezelf niet herkent in jouw sterrenbeeld

Sterrenbeelden kunnen soms hele interessante voorspellingen doen. Ze kunnen je dingen vertellen over je karakter en waar je interesses liggen. Maar het kan ook voorkomen dat jij jezelf totaal niet herkent in wat de sterren over jou vertellen. Misschien ben je wel een Maagd maar voel je je veel meer een Waterman. Wij leggen je uit hoe dit zit.

Het kan zijn dat jij niet leeft zoals je zou moeten leven. Klinkt confronterend, maar het is eigenlijk heel logisch. Astrologische voorspellingen zijn namelijk gebaseerd op de stand van het zonnestelsel in elk sterrenbeeld. De voorspellingen die worden gedaan zijn voor jou dus situaties waarin je je ideale zelf bent. Herken je jezelf hier dus niet in? Dan heb je volgens de sterren nog niet het beste uit je leven gehaald.

Stappen in de juiste richting

Waarschijnlijk vraag je je nu af: ‘Waarom ben ik dan nog niet mijn ideale zelf?’. Verstandig is dan om eens te gaan kijken wat je kunt doen om stappen in de juiste richting te zetten. Natuurlijk moet je nu niet meteen alles maar doen wat je horoscoop zegt. Maar ga eens bij jezelf na. Ben je blij met jezelf? Ken je jezelf goed genoeg? Of vermijd je toch nog liever die innerlijke confrontaties? Voor je ideale zelf is het vooral belangrijk dat je jezelf accepteert en van jezelf gaat houden.

Switchen

Misschien heb je jezelf al geaccepteerd. Waar kan het dan aan liggen? Als je jarig bent tussen de 18e en 25e van de maand, dan ben je geboren op de rand van twee sterrenbeelden. In deze paar dagen is de zon van sterrenbeeld aan het switchen. Het kan daardoor zo zijn dat jouw horoscoop er vaak helemaal naast zit. Wil je weten welk sterrenbeeld wel bij je past? Maak dan eens een afspraak bij een professioneel astroloog.

Zonneteken

Je kunt qua sterrenbeelden ook gewoon behoorlijke pech hebben. Als de zon bijvoorbeeld in Weegschaal staat maar drie andere hoofdplaneten in Leeuw, dan zul je je waarschijnlijk eerder herkennen in Leeuw dan in Weegschaal. Maar je bent en blijft een Weegschaal. Kijk dus ook eens naar je zonneteken. Dat kan je zomaar een heleboel opheldering geven.

Plottwist

In 2016 werd er een bijzondere ontdekking gedaan in de astrologiewereld. Er bleek een dertiende sterrenbeeld te zijn. NASA vertelde als eerste over dit sterrenbeeld: de Slangendrager (29 november – 17 december). Kloppen de sterrenbeelden dan nog wel? Ja, zeker. De Slangendrager werd vroeger niet erkend in de Dierenriem (de twaalf sterrenbeelden die we kennen). Deze zou daar namelijk niet tussen passen. Dus ben je Schorpioen of Boogschutter, geen zorgen. Dat ben je dan nog steeds.

Twijfel je nog steeds over je sterrenbeeld? Geen zorgen. Horoscopen zijn alleen maar voorspellingen. In ieder geval weet je nu dat er dus meerdere redenen zijn dat je jezelf niet herkent in je sterrenbeeld.

Beeld: GettyImages | Bron: Libelle