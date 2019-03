Even helemaal niets: waarom je best wat vaker achterover mag leunen

Als jouw antwoord ‘druk’ is op de vraag hoe het gaat, neem dan even een minuutje of twee om dit artikel te lezen. Het is namelijk heel belangrijk om af en toe écht helemaal niks te doen. Sterker nog, we zouden allemaal best eens wat vaker achterover mogen leunen.

Zeker als het aan hoogleraar Alan Lightman ligt. In zijn boek In Praise of Wasting Time schrijft hij een pleidooi waarom er meer tijdsverspilling zou moeten zijn. Want ga maar eens bij jezelf te rade: hoe vaak komt het voor dat je helemaal niks gepland hebt in het weekend? En zelfs al heb je dat, ben je dan soms stiekem in je hoofd álsnog aan het bedenken wat je kunt gaan doen?

Verspillen die tijd

Verspillen die tijd dus, zegt Alan. We kunnen niet alleen maar door, door, door. Niet alleen is het enorm slecht voor je mentale gezondheid, ook kan juist even stilstaan je helpen om weer jouw creativiteit aan te wakkeren. Lightman legt uit: ‘De geest moet voortdurend rusten en perioden van rust hebben. Het is essentieel voor onze geestelijke gezondheid, ons welzijn en ons zelfgevoel.’

De kunst van het niks doen

‘Maar hoe dan?!’, zul je je misschien afvragen. We weten het, de kunst van het niks doen is soms nog knap lastig. Want hoewel Netflix misschien de ultieme me-time lijkt, is het dat volgens de hoogleraar niet. ‘We hebben een mentale houding nodig die rust, privacy, eenzaamheid, traagheid, persoonlijke reflectie waardeert en beschermt; die het innerlijke zelf eert.’ Klinkt zweverig, maar wat de beste man bedoelt te zeggen is dat je echt even de rust op moet zoeken. Dat kan in een bos, een park of gewoon door alle afleidende technologie weg te leggen. Gebruik hierbij al jouw zintuigen en grijp vooral niet naar je telefoon. We weten het is niet de oplossing voor alles, maar het kan wel al een stap(je) in de goede richting zijn.

Bron: Women’s Health | Beeld: iStock