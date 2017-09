Nieuw onderzoek wijst uit hoe dodelijk roken écht is

Dat roken slecht voor ons is, wisten we. Uit nieuw onderzoek van het CBS en het Trimbos-instituut blijkt dat het misschien nog schadelijker voor ons is, dan we dachten.

Bijna een kwart van zware rokers (23 procent) haalt zijn 65ste verjaardag niet. Onder zware rokers worden mensen die meer dan twintig sigaretten per dag opsteken, verstaan. De levensverwachting van zulke zware rokers, is gemiddeld maar liefst dertien jaar korter dan van niet-rokers. Van matige rokers (tot twintig sigaretten per dag) wordt 16 procent geen 65 jaar, en van mensen die niet dagelijks roken, 11 procent. Ter vergelijking: 7 procent van de niet-rokers sterft voor zijn 65ste.

Onderzoek

De onderzoekers hebben de Gezondheidsenquête van 2001-2006 gebruikt en keken of en wanneer rokers en niet-rokers die destijds meededen, zijn overleden. Zoals verwacht zijn de meeste zware rokers overleden aan (long-)kanker. Hart- en vaatziekten komen ook vaak voor.

Volgens de onderzoekers loont het om te stoppen met roken: ex-rokers hebben een vergelijkbare levensverwachting als mensen die nooit hebben gerookt. Dan zou je wel voor je 35ste moeten stoppen. Van rokers die rond hun 50ste stoppen, halveert het sterfterisico.

Uit de cijfers blijkt overigens ook dat er in de afgelopen vijftien jaar steeds minder wordt gerookt. Het percentage zware rokers daalde van 10 naar 4 procent, en van matige rokers van 18 naar 14 procent.

