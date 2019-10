Nieuw onderzoek: zestienjarige meisjes die de pil slikken hebben vaker depressieve klachten

Stemmingswisselingen, gewichtstoename of een lager libido: het zijn enkele bijwerkingen die vrouwen kunnen ervaren wanneer ze aan de pil zijn. Nieuw onderzoek wijst uit dat zestienjarige meisjes die de pil slikken ook vaker kampen met depressieve klachten.

Meisjes van zestien die aan de pil zijn, zouden meer slapen en huilen dan leeftijdsgenoten die de anticonceptiepil niet gebruiken. Ook komen eetproblemen bij hen vaker voor. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het LUMC, UMCG en het Brigham and Women’s Hospital in Boston. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry.

Voor het onderzoek werden duizend meisjes tussen de zestien en vijfentwintig jaar onderzocht. Alleen bij de zestienjarige meisjes was een duidelijk verband te zien tussen het slikken van de pil en de depressieve klachten. Uit het onderzoek kan echter nog niet geconcludeerd worden of de klachten daadwerkelijk komen door het slikken van de pil.

Blijven slikken

Experts raden het slikken van de pil absoluut niet af. Het risico op depressieve klachten – mocht de pil daar inderdaad aan bijdragen – is veel kleiner dan het grote risico op een ongewenste zwangerschap.

