Doorbraak: Nieuw-Zeeland komt met gratis tampons en maandverband voor leerlingen

Menstruatie-armoede. De afgelopen tijd was het een hot topic, nadat bleek dat vrouwen en meisjes van over de hele wereld moeilijkheden ervaren met het betalen van menstruatieproducten. Volgens Nieuw-Zeeland kan dat zo niet langer en kunnen leerlingen binnenkort gratis (!) gebruikmaken van tampons en maandverband.

Dat heeft de overheid onlangs bekendgemaakt.

Menstruatie-armoede

Menstruatie-armoede houdt in dat meisjes en vrouwen dure menstruatieproducten, zoals maandverband of tampons, niet kunnen betalen. En dat blijkt wereldwijd een probleem te zijn. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een vrouw zo’n 6360 dollar, omgerekend 5600 euro, kwijt is in haar leven aan menstruatieproducten. En da’s niet niks.

Proppen wc-papier

Uit onderzoek van Plan Nederland en platform De Bovengrondse, blijkt dat in Nederland zo’n 10 procent van de meisjes en jonge vrouwen weleens te weinig geld heeft voor tampons of maandverband. In plaats daarvan gaan zij aan de haal met proppen wc-papier, oude vodden of kranten. Schotland vond deze noodoplossingen (als een van de eerste) ongekend en kondigde aan om menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen. Alle vrouwen kunnen het daar in apotheken of buurthuizen afhalen.

Gratis tampons en maandverband

En ook Nieuw-Zeeland is nu een voorloper in de strijd tegen menstruatie-armoede. ‘We weten dat bijna 95.000 leerlingen van 9 tot 18 jaar thuis zouden blijven tijdens hun menstruatie, omdat ze geen menstruatieproducten kunnen betalen’, zegt premier Jacinda Ardern in een officieel persbericht. ‘Door ze gratis te verspreiden, kunnen deze jonge mensen naar school blijven gaan om te leren.’

‘Geen luxe maar noodzaak’

Nieuw-Zeeland streeft ernaar dat in 2021 alle scholen voorzien zijn van gratis tampons en maandverband. ‘Menstruatie is een feit voor de helft van de populatie’, zegt Julie Anne Genter, de minister voor Vrouwen van het land. ‘Toegang tot deze producten is een noodzaak, niet een luxe.’

Dus eh, Nederland. Luister je mee?

Bron: NOS | Beeld: iStock