Terwijl de mannenpil nog steeds op zich laat wachten, is er progressie op anticonceptiegebied. Er is een nieuwe pil in de maak, die niet dagelijks maar maandelijks geslikt moet worden. En ja, daar worden wij best blij van.

De één slikt ‘m dagelijks op de automatische piloot, de ander vergeet haar anticonceptiepil regelmatig. Behoor jij tot die laatste categorie? Dan klinkt de nieuwe pil je vast als muziek in de oren. Die hoef je namelijk niet elke dag, maar slechts eens per maand te slikken. Dat schrijft de Britse omroep BBC.

Maandelijkse anticonceptiepil

Het anticonceptiemiddel ziet er uit als een normale pil, maar klapt uit tot een soort ster wanneer je ‘m hebt geslikt. Die ster is te groot om het lichaam op een natuurlijke manier te verlaten, dus blijft hij in de maag zitten. Ondertussen geeft hij gedoseerd hormonen af, waardoor je niet zwanger kunt raken.

Lees ook:

Deze vrouwen splitten de kosten van hun anticonceptie

Je hoeft niet bang te zijn dat je na een jaar met twaalf van die sterren in je maag rondloopt, want na het afgeven van de hormonen wordt die weer door het lichaam afgebroken. De resten worden vervolgens uitgepoept. Wetenschappers van de Harvard Medical School zeggen dat zo’n maandelijkse pil geen problemen oplevert voor de spijsvertering en stoelgang.

Geduld is een schone zaak

Het onderzoek naar de maandelijkse anticonceptiepil bevindt zich nog in een vroeg stadium, dus helaas zal-ie voorlopig nog niet op de markt zijn. Vermoedelijk kan de pil pas over een paar jaar door vrouwen getest worden.

Lees ook:

On a mission: Lilianne Ploumen pleit voor gratis anticonceptiepil

Mannenpil

Oh, en nog even over de mannenpil. Wanneer kunnen we die nou eens verwachten? ‘Sinds de jaren zeventig wordt al geroepen dat de mannenpil in zicht is’, vertelt huisarts en seksuoloog Peter Leusink aan VIVA. ‘Een groot onderzoek kwam vroegtijdig tot een einde toen de proefpersonen last kregen van bijwerkingen. Net zoals vrouwen hadden ze onder meer minder zin in seks en voelden ze zich depressief.’

Kortom: de mannenpil is nog steeds toekomstmuziek.