Deze sterrenbeelden merken het meest van de nieuwe maan op 14 december

Op 14 december verduistert de nieuwe maan de hemel voor de laatste keer dit jaar. Dat betekent overigens niet dat de toekomst er ook donker uit ziet.

Deze nieuwe maan is namelijk ook een zonsverduistering. Dat betekent astrologisch gezien dat alle sterrenbeelden mogen verwachten dat de boel binnenkort wordt opgeschud en je toekomstpad er opeens anders uit ziet dan je had verwacht.

Vooral als je een van onderstaande sterrenbeelden hebt, kan het leven een onverwachtse wending nemen.

Tweelingen

Aan de oppervlakte lijkt het erop dat deze maan drama met zich meebrengt. De maan laat het licht schijnen op partnerschap en kan zowel dramatische eindes als een nieuwe start brengen. Als je wat verder kijkt, zie je dat die drama eigenlijk een kans is om je horizon in de liefde te verbreden en de waarheid tussen jou en je partner aan het licht komt. Als je niet eerlijk tegenover jezelf bent geweest over wat je nodig hebt in een relatie of welke aspecten van je relatie niet gezond zijn, is dit het moment dat gesprek aan te snijden. Hoe langer je die problemen negeert, des te meer vrijheid ze van je innemen.

Maagd

De nieuwe maan brengt kansen om oude wonden eindelijk te helen. Míts je bereid bent die emoties nu anders aan te pakken dan hoe je gewoonlijk doet. Diep persoonlijke gevoelens die liggen verzonken in het fundament van wie je bent komen naar de oppervlakte. Omdat je nu naar binnen kijkt, brengen je gedachtes je naar vroeger. Dat kan je inspireren weer contact op te nemen met een bepaald familielid. Om te verzoenen, of om simpelweg een nieuw perspectief op te doen. Het is daarin belangrijk dat je flexibel bent en aanstaande veranderingen wat experimenteler aanpakt dan je gewend bent.

Boogschutter

Door de zonsverduistering kun je last krijgen van een mini-identiteitscrisis en even niet meer weten hoe je jezelf moet uitdrukken. Je verlangt naar verandering, dus die onvoorspelbare opschuddingen zijn meer dan welkom. Het is een goede tijd om te experimenteren met hoe je jezelf presenteert en om je avontuurlijke kant te omarmen. Probeer eens een activiteit die je adrenaline omhoog stuwt of koop een kledingstuk wat je normaal gesproken niet snel zou dragen. Je vindt het leuk om mensen scherp te houden en geeft om je vrijheid, dus doe iets wat anderen eraan herinnert dat er nog veel meer kanten van jou zijn.

Vissen

Het is tijd om te shinen, Vissen. De komende tijd staat in het teken van je carrière en publieke imago. Je werkleven komt onder een vergrootglas te liggen. Houd je vast voor een grote verschuiving op werk. Misschien in de vorm van een promotie, een nieuwe taak of een nieuwe werkrelatie die je verder brengt in je carrière. Het idee dat zoveel mensen over je schouder meekijken is zenuwslopend, maar probeer het te zien als een kans om te laten hoe makkelijk je je aanpast.

Bron: Bustle | Beeld: iStock