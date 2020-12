Dít betekent de laatste Nieuwe Maan in 2020 voor het nieuwe jaar

De Nieuwe Maan in december 2020 is gelijk de laatste van het jaar. Deze Nieuwe Maan zal extra krachtig zijn, omdat deze ook gepaard gaat met een zonsverduistering. Dit zorgt voor extra kracht de komende zes maanden. Denk dus maar goed na over wat je wil gaan bereiken en beleven in 2021.

Nieuwe Maan december 2020

We beginnen eerst met een korte uitleg over deze Nieuwe Maan. Normaal gesproken begint de cyclus weer opnieuw bij een Nieuwe Maan. Het is dan vaak een goed moment om dingen af te ronden en te starten met nieuwe uitdagingen. Maar voor de laatste Nieuwe Maan van het jaar is dat geen goed idee. Vandaag is het moment om alle taken af te sluiten en in het nieuwe jaar met een frisse start te beginnen.

Boogschutter

De Maan zelf heeft invloed op je gevoelens en emoties. Hoe jij reageert op de wereld om je heen en hoe jij je voelt. De laatste Nieuwe Maan staat in het teken Boogschutter en dat betekent dat dit vurige teken nu invloed op ons heeft. Boogschutter staat voor avontuur, enthousiasme en kracht. Het kan dan ook zijn dat je nu (iets te) erg enthousiast bent over nieuwe avonturen. Maar daar moeten we even stoppen. We zitten aan het einde van het jaar en iedereen wil – zeker na dit jaar – in 2021 opnieuw beginnen. De Nieuwe Maan geeft je daarvoor de ultieme kans, dus pak ‘m met beide handen aan!

Het is dus niet zo dat je helemaal niet kan gaan beginnen met toekomstplannen maken. Dat is juist wel een goed idee. Maar Boogschutters kunnen soms nogal overdrijven, dus bedenk wel of al je plannen en avonturen realistisch zijn en begin rustig aan. Het is goed om je intenties tijdens Nieuwe Maan op te schrijven. Zo maak je alles duidelijk voor jezelf. Maar daarna moet je het toch echt het vertrouwen aan de maan en sterren geven dat je dromen en doelen zullen uitkomen.

Je zonneteken hoeft trouwens niet per se Boogschutter te zijn om wat te merken van deze Nieuwe Maan. Iedereen heeft wel ergens het teken Boogschutter in zijn of haar geboortehoroscoop staan, dus iedereen voelt de kracht van Boogschutter extra deze dagen.

Zonsverduistering

Wat deze laatste Nieuwe Maan zo bijzonder maakt, is dat er ook een zonsverduistering aan gekoppeld zit. Helaas kunnen we die vanuit ons kleine landje niet zien, maar we kunnen het wel voelen. Een zonsverduistering staat namelijk voor een keerpunt in je leven. De Zon staat voor wie je bent. Omdat de Zon tijdelijk – voor een minuut of 2 – verduisterd wordt, is die ik-kracht even super sterk. Het zou zelfs kunnen dat je even een innerlijk conflict meemaakt. Want wat wil de buitenwereld van mij en wat wil ik zelf nou echt? Maak vooral gebruik van die kracht. Het is een goed moment om buiten je comfort zone te stappen en een nieuwe weg in te slaan.

Extra kracht in de toekomst

En juist die zonsverduistering tijdens de Nieuwe Maan zorgt ervoor dat je je intenties meer kracht kan bijzetten. Een eclipse is namelijk een soort super geladen Nieuwe Maan. Dit zorgt ervoor dat je intenties – je nieuwe doelen – voor de komende 6 maanden extra kracht zullen krijgen.

Maar ook de planeten Jupiter en Saturnus gaan aanstaande week verschuiven. Op 21 december gaan ze naar Steenbok en Waterman. Dit een belangrijke samenstand want het gaat toon zetten voor de komende 20 jaar! We zullen veel positiever naar de toekomst gaan kijken maar ook vaker stilstaan bij wat we precies willen. En laat dat nou niet zo’n gek idee zijn voor het komende jaar.

Nieuw jaar, nieuwe plannen

Dus ga vast die plannen maken voor het nieuwe jaar en schrijf ze vooral ook op. Maar laat het vuurtje van de Boogschutter je niet teveel opjagen en blijf realistisch en vooral eerlijk naar je zelf. Dan kan 2021 nog wel eens een mooi jaar worden.

